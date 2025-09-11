Лукашенко помилував 52 політв’язнів. Серед них є іноземці

Самопроголошений лідер Білорусі звільнив 52 політичних в'язнів. Серед них є громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Про звільнення 52 політв'язнів повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

«Сьогодні 52 в'язні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх», - написав Науседа.

Він підкреслив, що серед звільнених є 6 литовців. Президент висловив вдячність Сполученим Штатам та американському лідеру Дональду Трампу за зусилля з визволення політв'язнів.

Водночас Науседа наголосив, що у білоруських в'язницях залишаються ще понад тисячу політичних в'язнів: «Ми не можемо зупинятися, поки вони не отримають свободу!».

Тим часом близький до глави Білорусі Telegram-канал «Пул Первого» повідомив про помилування Лукашенком 14 іноземних громадян. Серед них 6 громадян Литви, по двоє - з Латвії, Польщі та Німеччини, а також по одному з Франції і Великої Британії.

Зазначимо, що 11 вересня до Білорусі прибув посланець президента США Джон Коул. Він передав Лукашенку лист і подарунок від Трампа, а також заявив, що Сполучені Штати знімають санкції з авіакомпанії «Белавіа».

Коул також зазначив, що країнам вдасться «багато чого досягти на шляху нормалізації відносин», якщо вони дійдуть «правильного рішення» щодо ув'язнених у Білорусі.