Лукашенко помилував 52 політв’язнів. Серед них є іноземці

 

Самопроголошений лідер Білорусі звільнив 52 політичних в'язнів. Серед них є громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Про звільнення 52 політв'язнів повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

«Сьогодні 52 в'язні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх», - написав Науседа.

Він підкреслив, що серед звільнених є 6 литовців. Президент висловив вдячність Сполученим Штатам та американському лідеру Дональду Трампу за зусилля з визволення політв'язнів.

Водночас Науседа наголосив, що у білоруських в'язницях залишаються ще понад тисячу політичних в'язнів: «Ми не можемо зупинятися, поки вони не отримають свободу!».

Тим часом близький до глави Білорусі Telegram-канал «Пул Первого» повідомив про помилування Лукашенком 14 іноземних громадян. Серед них 6 громадян Литви, по двоє - з Латвії, Польщі та Німеччини, а також по одному з Франції і Великої Британії.

Зазначимо, що 11 вересня до Білорусі прибув посланець президента США Джон Коул. Він передав Лукашенку лист і подарунок від Трампа, а також заявив, що Сполучені Штати знімають санкції з авіакомпанії «Белавіа».

Коул також зазначив, що країнам вдасться «багато чого досягти на шляху нормалізації відносин», якщо вони дійдуть «правильного рішення» щодо ув'язнених у Білорусі.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Білорусь
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

Бізнес