- 11.09.25
- 18:07
Лукашенко помилував 52 політв’язнів. Серед них є іноземці
16:38 11.09.2025 |
Самопроголошений лідер Білорусі звільнив 52 політичних в'язнів. Серед них є громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.
Про звільнення 52 політв'язнів повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
«Сьогодні 52 в'язні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх», - написав Науседа.
Він підкреслив, що серед звільнених є 6 литовців. Президент висловив вдячність Сполученим Штатам та американському лідеру Дональду Трампу за зусилля з визволення політв'язнів.
Водночас Науседа наголосив, що у білоруських в'язницях залишаються ще понад тисячу політичних в'язнів: «Ми не можемо зупинятися, поки вони не отримають свободу!».
Тим часом близький до глави Білорусі Telegram-канал «Пул Первого» повідомив про помилування Лукашенком 14 іноземних громадян. Серед них 6 громадян Литви, по двоє - з Латвії, Польщі та Німеччини, а також по одному з Франції і Великої Британії.
Зазначимо, що 11 вересня до Білорусі прибув посланець президента США Джон Коул. Він передав Лукашенку лист і подарунок від Трампа, а також заявив, що Сполучені Штати знімають санкції з авіакомпанії «Белавіа».
Коул також зазначив, що країнам вдасться «багато чого досягти на шляху нормалізації відносин», якщо вони дійдуть «правильного рішення» щодо ув'язнених у Білорусі.
