Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа» — посланець Трампа

США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа» — посланець Трампа

 

Сполучені Штати прагнуть «нормалізувати» відносини з Білоруссю й тому знімають санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа».

Про це повідомив заступник спецпосланця президента США Кіта Келлога Джон Коул, цитує його Telegram-канал «Пул Первого».

«Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з "Белавіа". Це офіційно», - сказав Коул.

За його словами, таке рішення ухвалив особисто американським лідер Дональд Трамп, до того ж наказав «зробити це негайно». Джон Коул зазначив, що це рішення вже затвердили всі відповідні міністерства й відомства США.

Посланець Трампа також додав, що Сполучені Штати «дуже хочуть нормалізувати» двосторонні відносини між країнами, а зняття санкцій з «Белавіа» - «це лише початок».

«Якщо ми дійдемо правильних рішень у ході нашого обговорення, нашої зустрічі щодо інших осіб, які утримуються, щодо ув'язнених, я думаю, що ми зможемо досягти дуже багато чого на шляху нормалізації», - додав Коул.

Зазначимо, що під час свого візиту до Білорусі Коул також передав самопроголошеному лідеру Білорусі лист від Трампа, у якому той привітав Лукашенка з днем народження.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес