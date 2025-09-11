Фінансові новини
- 11.09.25
- 18:07
- RSS
- мапа сайту
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа» — посланець Трампа
16:35 11.09.2025 |
Сполучені Штати прагнуть «нормалізувати» відносини з Білоруссю й тому знімають санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа».
Про це повідомив заступник спецпосланця президента США Кіта Келлога Джон Коул, цитує його Telegram-канал «Пул Первого».
«Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з "Белавіа". Це офіційно», - сказав Коул.
За його словами, таке рішення ухвалив особисто американським лідер Дональд Трамп, до того ж наказав «зробити це негайно». Джон Коул зазначив, що це рішення вже затвердили всі відповідні міністерства й відомства США.
Посланець Трампа також додав, що Сполучені Штати «дуже хочуть нормалізувати» двосторонні відносини між країнами, а зняття санкцій з «Белавіа» - «це лише початок».
«Якщо ми дійдемо правильних рішень у ході нашого обговорення, нашої зустрічі щодо інших осіб, які утримуються, щодо ув'язнених, я думаю, що ми зможемо досягти дуже багато чого на шляху нормалізації», - додав Коул.
Зазначимо, що під час свого візиту до Білорусі Коул також передав самопроголошеному лідеру Білорусі лист від Трампа, у якому той привітав Лукашенка з днем народження.
