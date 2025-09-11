Авторизация

ЄЦБ підвищив прогноз інфляції в єврозоні у 2025-2026рр

 

Споживчі ціни в єврозоні у 2025 році збільшаться на 2,1%, у 2026 році - на 1,7%, йдеться в повідомленні Європейського центрального банку (ЄЦБ) за підсумками вересневого засідання.

Три місяці тому регулятор прогнозував перший показник на рівні 2%, другий - 1,6%.

У 2027 році, як очікується, інфляція становитиме 1,9%, тоді як раніше прогнозувалося 2%.

ЄЦБ також підвищив оцінку зростання ВВП єврозони цього року - до 1,2% з 0,9%. Одночасно очікування на наступний рік переглянуті до 1% з раніше прогнозованих 1,1%.

Оцінку зростання економіки у 2027 році підтверджено на рівні 1,3%.

Споживчі ціни без урахування енергоносіїв і продуктів харчування (базова інфляція) підвищаться на 2,4% у 2025 році, на 1,9% у 2026 році та на 1,8% у 2027 році. Оновлений прогноз на поточний і наступний рік збігається з червневим, тоді як базова інфляція у 2027 році раніше оцінювалася в 1,9%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

