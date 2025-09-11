Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Росії почали масово закриватися салони з продажу автомобілів

 

Криза на російському авторинку вдарила по автомобільних салонах: з початку року по 1 вересня кількість точок продажів і шоурумів в цілому по країні скоротилася на 9% - до 7284.

Про це пише The Moscow Times.

Однак у містах-мільйонниках вони закривалися більшими темпами.

Найбільше скорочення зафіксовано в Ростові-на-Дону (мінус 29,3%, до 94 точок), Воронежі (-18,8%, до 65), Волгограді та Самарі (-18,3%, до 58, і -18,2%, до 117, відповідно), а також у Красноярську (-17,2%, до 96).

Просіли і найбільші ринки: Москва (-11,1%, до 706) і Санкт-Петербург (-17,6%, до 365).

Видання зазначає, що це не межа, оскільки ще близько третини дилерів відчувають серйозні фінансові труднощі або взагалі знаходяться на межі припинення діяльності, говорить президент асоціації "Російські автомобільні дилери" Олексій Подщеколдін.

За його словами, недостатній попит на нові автомобілі призводить до збитків і нестачі прибутку, через що витрати продавців зростають.

"У Росії регіональні дилери зараз продають всього по 220-250 машин на рік, у столиці - близько 400. Для порівняння, в США цей же показник становить близько 1000 автомобілів на рік. При такому низькому рівні продажів багато російських дилерів виявляються нерентабельними, що призводить до їх масового закриття", - пояснив експерт.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес