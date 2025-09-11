Фінансові новини
У Росії почали масово закриватися салони з продажу автомобілів
15:54 11.09.2025 |
Криза на російському авторинку вдарила по автомобільних салонах: з початку року по 1 вересня кількість точок продажів і шоурумів в цілому по країні скоротилася на 9% - до 7284.
Про це пише The Moscow Times.
Однак у містах-мільйонниках вони закривалися більшими темпами.
Найбільше скорочення зафіксовано в Ростові-на-Дону (мінус 29,3%, до 94 точок), Воронежі (-18,8%, до 65), Волгограді та Самарі (-18,3%, до 58, і -18,2%, до 117, відповідно), а також у Красноярську (-17,2%, до 96).
Просіли і найбільші ринки: Москва (-11,1%, до 706) і Санкт-Петербург (-17,6%, до 365).
Видання зазначає, що це не межа, оскільки ще близько третини дилерів відчувають серйозні фінансові труднощі або взагалі знаходяться на межі припинення діяльності, говорить президент асоціації "Російські автомобільні дилери" Олексій Подщеколдін.
За його словами, недостатній попит на нові автомобілі призводить до збитків і нестачі прибутку, через що витрати продавців зростають.
"У Росії регіональні дилери зараз продають всього по 220-250 машин на рік, у столиці - близько 400. Для порівняння, в США цей же показник становить близько 1000 автомобілів на рік. При такому низькому рівні продажів багато російських дилерів виявляються нерентабельними, що призводить до їх масового закриття", - пояснив експерт.
