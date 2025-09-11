Авторизация

ЦБ Туреччини знизив ключову ставку на 2,5 п.п., до 40,5% річних

 

Центробанк Туреччини знизив ключову відсоткову ставку семиденних операцій РЕПО на 2,5 відсоткового пункту, до 40,5% річних, за підсумками засідання в четвер.

Аналітики, опитані Trading Economics, очікували трохи помірнішого зниження ставки, до 41%.

Ставка за кредитами overnight також була знижена на 2,5 п.п., до 43,5%, ставка за депозитами overnight - до 39%.

Керівництво ЦБ відзначило уповільнення базової інфляції в серпні, хоча ціни на харчові продукти та послуги продовжують чинити інфляційний тиск.

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині в серпні сповільнилися до 33% з липневих 33,5%. Зокрема, продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 33,3% (у липні - на 28%).

Регулятор вважає, що жорстку грошово-кредитну політику зберігатимуть до досягнення цінової стабільності, і знову підтвердив, що готовий задіяти всі інструменти в разі, якщо інфляційний прогноз погіршиться.

Курс турецької нацвалюти в парі з доларом США знижується на 0,1% у четвер і становить 41,2945 ліри/$1. За останні дванадцять місяців ліра подешевшала приблизно на 21,8% у парі з американською валютою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

