- 11.09.25
- 16:16
ЦБ Туреччини знизив ключову ставку на 2,5 п.п., до 40,5% річних
15:52 11.09.2025 |
Центробанк Туреччини знизив ключову відсоткову ставку семиденних операцій РЕПО на 2,5 відсоткового пункту, до 40,5% річних, за підсумками засідання в четвер.
Аналітики, опитані Trading Economics, очікували трохи помірнішого зниження ставки, до 41%.
Ставка за кредитами overnight також була знижена на 2,5 п.п., до 43,5%, ставка за депозитами overnight - до 39%.
Керівництво ЦБ відзначило уповільнення базової інфляції в серпні, хоча ціни на харчові продукти та послуги продовжують чинити інфляційний тиск.
Темпи зростання споживчих цін у Туреччині в серпні сповільнилися до 33% з липневих 33,5%. Зокрема, продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 33,3% (у липні - на 28%).
Регулятор вважає, що жорстку грошово-кредитну політику зберігатимуть до досягнення цінової стабільності, і знову підтвердив, що готовий задіяти всі інструменти в разі, якщо інфляційний прогноз погіршиться.
Курс турецької нацвалюти в парі з доларом США знижується на 0,1% у четвер і становить 41,2945 ліри/$1. За останні дванадцять місяців ліра подешевшала приблизно на 21,8% у парі з американською валютою.
