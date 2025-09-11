ЄЦБ очікувано залишив ставки на колишньому рівні, включно зі ставкою за депозитами на рівні 2%

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікувано зберіг усі три основні відсоткові ставки на незмінних рівнях за підсумками вересневого засідання, що завершилося в четвер.

Як зазначається в повідомленні регулятора, ставку за депозитами залишено на рівні 2% річних, ставку основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставку за маржинальними кредитами - 2,4%.

Ставки не змінюються друге засідання поспіль. Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

Інфляція в єврозоні перебуває поблизу середньострокової мети у 2%, і оцінка інфляційного прогнозу керівництвом регулятора загалом не змінилася порівняно з попереднім засіданням, ідеться в пресрелізі.

"Рада керівників має твердий намір забезпечити стабілізацію інфляції на цільовому рівні у 2%", - наголошується в повідомленні. Під час визначення потрібного курсу грошово-кредитної політики ЄЦБ звертатиме увагу на статдані, які надходитимуть, і ухвалюватиме рішення на кожному засіданні окремо.

Рішення щодо зміни або збереження відсоткових ставок ґрунтуватимуться, зокрема, на прогнозах для інфляції та пов'язаних із ними ризиків. ЄЦБ готовий коригувати всі наявні в нього інструменти для того, щоб інфляція стабілізувалася біля цільового рівня.

Портфель паперів, придбаних ЄЦБ у рамках програм викупу активів PEPP і APP, скорочується помірними та передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються, наголошується у пресрелізі.

Курс євро в парі з доларом за даними на 15:28 кч міняється слабко та перебуває на рівні $1,1688 порівняно з $1,1694 на закриття попередньої сесії.

Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 додає 0,4%.

Пресконференція президента ЄЦБ Крістін Лагард за підсумками засідання розпочнеться о 15:45 EET.