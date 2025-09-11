Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росіяни почали масово економити на продуктах та одязі

 

Російські громадяни дедалі більше економлять на базових товарах повсякденної необхідності через стрімке зростання цін, яке, навіть за офіційними даними Росстату, з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України досягає 40%.

Про це пише The Moscow Times.

Кількість покупок одягу в січні-серпні 2025 року скоротилася на 8%. Через зниження попиту, за прогнозом Союзу торгових центрів РФ, великі fashion-рітейлери будуть змушені оптимізувати до 40% торгових площ.

Щоб заощадити на їжі, росіяни дедалі частіше ходять до жорстких дискаунтерів, які продають найдешевші товари з максимальними знижками. Виторг таких магазинів зріс на 27% рік до року - рекордно серед усіх продуктових рітейлерів.

Використання знижок та акцій стало найпопулярнішою формою економії - її використовують 68% споживачів. 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а майже половина (49%) обирають для покупок магазини низьких цін.

Також, щоб мінімізувати витрати на їжу та товари першої необхідності 46% росіян практикують скорочення частоти походів у магазини.

Економити почали навіть забезпечені росіяни - з доходом від 150 тис. руб. на місяць на одного члена сім'ї: зараз кожен другий із них обмежує себе в спонтанних покупках, хоча пів року тому таких було лише 22%.

Попит на техніку та електроніку обвалився цього року рекордно за 30 років: цього року продаж скоротився номінально в рублях, чого раніше не було.

При цьому Росстат звітує про зростання доходів населення та реальних зарплат у РФ.

Раніше повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До того стало відомо, що за травень прострочена заборгованість росіян за кредитами збільшилася на 63,5 млрд руб. і вперше перевищила 1,51 трлн руб. ($19,35 млрд) на 1 червня. Від початку року прострочення зросло майже на 20% і тепер становить 4,4% портфеля.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Росія
 

