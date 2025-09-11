Постачання російської нафти в Індію скоротяться у жовтні — Reuters

Зростаючі розбіжності в політиці між Сполученими Штатами й Європейським Союзом щодо експорту російської нафти до Індії, ймовірно, призведуть до невеликого скорочення потоків сирої нафти в жовтні, повідомили аналітики й торгові джерела Reuters.

США, ЄС і союзники G7 санкціонували російський імпорт після повномасштабного вторгнення москви в Україну й заборонили страховикам і постачальникам морських послуг сприяти експорту до третіх країн, якщо він не перевищує цінового обмеження.

Метою санкцій було обмежити ціну, яку імпортери могли платити за російську нафту, одночасно забезпечуючи потік постачань, тим самим зменшуючи доходи від російської нафти й запобігаючи кризі постачання, яка могла б підвищити ціни на нафту.

Ця схема фактично заохочувала Індію й Китай купувати нафту за зниженими цінами.

Однак президент США Дональд Трамп змінив політику щодо російського експорту до Індії. Він зажадав від Індії повністю припинити купувати російську нафту, а потім подвоїв мита до 50% на індійський експорт до Сполучених Штатів, коли Нью-Делі відмовився припинити імпорт нафти.

Трамп використовує мита для Індії, найбільшого імпортера російської морської нафти, щоб змусити москву укласти мир в Україні.

Вимога Трампа про припинення торгівлі суперечить схемі обмеження цін, метою якої є забезпечення експорту російської нафти в Індію, Китай та до інших покупців, таких як Туреччина.

Індійські імпортери російської нафти наполягають на більших знижках від російських продавців, оскільки потенційні ризики участі в торгівлі зростають, повідомили Reuters чотири трейдери, які беруть участь у продажах.

Індійські покупці заявили, що знижки мають бути розширені приблизно до $10 за барель, щоб ціни на Brent відповідали рівням цінової межі, оскільки банки посилили контроль через розбіжності між політикою ЄС та США щодо російської нафти. Зі слів трейдерів, це набагато більше, ніж знижки у $2-3 за барель, що спостерігалися у вересні.

Окремі російські продавці відповіли, що індійські покупці просять занадто велику знижку, і заявили, що замість цього вони відправлять деякі спотові вантажі за жовтень до Китаю, що призведе до незначного зниження обсягів для Індії, повідомили два джерела в торгівлі.

російська нафта, що надходить до Індії в жовтні, в середньому становитиме близько 1,4 млн барелів на день (б/д), повідомило джерело Reuters, обізнане з планами завантаження. За даними джерел, це буде менше, ніж 1,5 млн б/д у серпні й 1,6 млн б/д у вересні.

Остаточні обсяги за жовтень стануть зрозумілішими за два тижні, коли перемовини між покупцями й продавцями завершаться.

Яким би не був результат, нафта за жовтень у більшості випадків буде продаватися Індії за ціною, вищою від граничної, оскільки навіть знижка в $10 за барель не знизить ціни на російську нафту нижче від нового граничного рівня ЄС і Великої Британії в $47,6 за барель.

