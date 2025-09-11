Фінансові новини
ФБР розшукує українця за кібератаки на світові компанії
14:03 11.09.2025
Українця Володимира Тимощука розшукує ФБР та Європейський Союз за кіберзлочини проти світових компаній.
Про це йдеться на сайті ФБР.
Як зазначає Бюро, Володимир Тимощук є ймовірним адміністратором щонайменше трьох різних варіантів програм-вимагачів.
З грудня 2018 року по жовтень 2021 року Тимощук та його спільники ймовірно використовували програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex та Nefilim, які заразили комп'ютерні мережі сотень компаній по всьому світу, включаючи понад 250 компаній у США, з метою вимагання викупу від компаній-жертв.
Ордер на арешт Тимощука у США був виданий 7 травня 2024 року, після того, як йому було пред'явлено два звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства та пов'язаної з цим діяльності.
Окрім цього йому висунули кілька звинувачень у навмисному пошкодженні захищеного комп'ютера; несанкціонованому доступі до захищеного комп'ютера; та передачі погрози розкрити конфіденційну інформацію.
ФБР пропонує винагороду в розмірі до 10 000 000 доларів США за інформацію, що призведе до арешту та засудження Володимира Тимощука, та до 1 000 000 доларів США за інформацію, що призведе до арешту та засудження інших ключових лідерів Nefilim, LockerGoga та MegaCortex.
Українця також розшукують у ЄС.
Кіберполіція України зазначає, що частину зловмисників групи Тимощука затримано, дехто вже постав перед судом, а на їх статки накладено арешт. Громадянина іноземної держави, якого розшукувало ФБР за участь у міжнародному хакерському угрупованні, екстрадовано до США.
