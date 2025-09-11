Авторизация

Латвія тимчасово закриває повітряний простір вздовж кордону з Росією та Білоруссю

 

Латвія вирішила на тиждень закрити повітряний простір вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Андріс Спрудс у четвер, пише "Європейська правда".

За його словами, таке рішення, з можливістю продовження терміну дії, ухвалили після оцінки латвійської армії.

"Повітряний простір буде закрито з від сьогодні о 18:00 щонайменше на один тиждень - до 18 вересня. Безпосередньої загрози немає, але армія перебуває у стані підвищеної готовності під час комплексних навчань національної оборони "Намейс", - написав міністр.

Закриття повітряного простору у цій частині дозволить повністю контролювати обмежену повітряну зону та полегшить виявлення несанкціонованих літаючих об'єктів, пояснив міністр.

Раніше повідомляли, що після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі Спрудс доручив Національним збройним силам розглянути можливість закриття повітряного простору на східному кордоні.

11 вересня Агентство польської авіаційної навігації повідомило, що повітряний рух вздовж кордону з Україною та Білоруссю буде обмежено на три місяці з міркувань національної безпеки.

У четвер Україна, Польща та Литва оприлюднили спільну позицію щодо вторгнення дронів РФ.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

