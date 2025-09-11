Фінансові новини
Латвія тимчасово закриває повітряний простір вздовж кордону з Росією та Білоруссю
13:48 11.09.2025 |
Латвія вирішила на тиждень закрити повітряний простір вздовж кордону з Росією та Білоруссю.
Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Андріс Спрудс у четвер, пише "Європейська правда".
За його словами, таке рішення, з можливістю продовження терміну дії, ухвалили після оцінки латвійської армії.
"Повітряний простір буде закрито з від сьогодні о 18:00 щонайменше на один тиждень - до 18 вересня. Безпосередньої загрози немає, але армія перебуває у стані підвищеної готовності під час комплексних навчань національної оборони "Намейс", - написав міністр.
Закриття повітряного простору у цій частині дозволить повністю контролювати обмежену повітряну зону та полегшить виявлення несанкціонованих літаючих об'єктів, пояснив міністр.
Раніше повідомляли, що після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі Спрудс доручив Національним збройним силам розглянути можливість закриття повітряного простору на східному кордоні.
11 вересня Агентство польської авіаційної навігації повідомило, що повітряний рух вздовж кордону з Україною та Білоруссю буде обмежено на три місяці з міркувань національної безпеки.
У четвер Україна, Польща та Литва оприлюднили спільну позицію щодо вторгнення дронів РФ.
