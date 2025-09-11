Авторизация

Польща обмежує авіасполучення на своєму східному кордоні

Польща обмежує авіасполучення на своєму східному кордоні

 

Польща запровадила обмеження на повітряний рух вздовж своїх східних кордонів з Білоруссю та Україною, повідомило Оперативне командування Збройних сил країни у четвер, 11 вересня.

"На прохання Оперативного командувача Збройних Сил, з метою забезпечення державної безпеки, з 10 вересня 2025 року (22:00 UTC) до 9 грудня 2025 року (23:59 UTC) було запроваджено обмеження повітряного руху у східній частині Польщі у вигляді забороненої зони", - йдеться у офіційному повідомленні командування.

Від заходу до сходу сонця діє повна заборона польотів у вказаній зоні, за винятком військових літаків. Також дозволено проліт суден, що експлуатуються з відповідними транспондерами та підтримують двосторонній зв'язок з повітряними силами.

Як повідомлялося, з опівночі 11 вересня Польща закрила кордон з Білоруссю.

Безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі

Нагадаємо, у ніч проти середи російська армія запустила по Україні близько 415 дронів та понад 40 крилатих і балістичних ракет.

Група російських безпілотників також залетіла в Польщу - сили протиповітряної оборони країни вперше були змушені збивати їх. Уламки дронів були виявлені у різних локаціях на сході країни. У Варшаві заявили про безпрецедентне порушення повітряного простору та скликали термінові консультації з НАТО. Глава польського уряду Дональд Туск повідомив, що було зафіксовано не менше 19 вторгнень безпілотників, багато з них залетіли до Польщі з території Білорусі.

Міністерство оборони Росії визнало в середу, що його безпілотники здійснили масштабний напад на об'єкти на заході України, але стверджують, що не планували вражати жодних цілей у Польщі.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Польща
 

Бізнес