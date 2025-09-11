Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 16:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Польща обмежує авіасполучення на своєму східному кордоні
13:45 11.09.2025 |
Польща запровадила обмеження на повітряний рух вздовж своїх східних кордонів з Білоруссю та Україною, повідомило Оперативне командування Збройних сил країни у четвер, 11 вересня.
"На прохання Оперативного командувача Збройних Сил, з метою забезпечення державної безпеки, з 10 вересня 2025 року (22:00 UTC) до 9 грудня 2025 року (23:59 UTC) було запроваджено обмеження повітряного руху у східній частині Польщі у вигляді забороненої зони", - йдеться у офіційному повідомленні командування.
Від заходу до сходу сонця діє повна заборона польотів у вказаній зоні, за винятком військових літаків. Також дозволено проліт суден, що експлуатуються з відповідними транспондерами та підтримують двосторонній зв'язок з повітряними силами.
Як повідомлялося, з опівночі 11 вересня Польща закрила кордон з Білоруссю.
Безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі
Нагадаємо, у ніч проти середи російська армія запустила по Україні близько 415 дронів та понад 40 крилатих і балістичних ракет.
Група російських безпілотників також залетіла в Польщу - сили протиповітряної оборони країни вперше були змушені збивати їх. Уламки дронів були виявлені у різних локаціях на сході країни. У Варшаві заявили про безпрецедентне порушення повітряного простору та скликали термінові консультації з НАТО. Глава польського уряду Дональд Туск повідомив, що було зафіксовано не менше 19 вторгнень безпілотників, багато з них залетіли до Польщі з території Білорусі.
Міністерство оборони Росії визнало в середу, що його безпілотники здійснили масштабний напад на об'єкти на заході України, але стверджують, що не планували вражати жодних цілей у Польщі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
|Україна отримала від ЄС ще €1 млрд у межах програми ERA Loans - Свириденко
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЄЦБ підвищив прогноз інфляції в єврозоні у 2025-2026рр
|У Росії почали масово закриватися салони з продажу автомобілів
|ЦБ Туреччини знизив ключову ставку на 2,5 п.п., до 40,5% річних
|ЄЦБ очікувано залишив ставки на колишньому рівні, включно зі ставкою за депозитами на рівні 2%
|Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів впали у серпні майже на $1 мільярд, – МЕА
|Росіяни почали масово економити на продуктах та одязі
|Постачання російської нафти в Індію скоротяться у жовтні — Reuters
Бізнес
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini