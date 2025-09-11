Фінансові новини
11.09.25
16:15
Китай змусив Індію брати рідкісноземельні метали з рук бойовиків у М'янмі
12:30 11.09.2025 |
Індія працює над тим, щоб отримати зразки рідкісноземельних металів із М'янми за допомогою впливового повстанського угруповання. Крок пов'язаний із пошуком альтернативних поставок стратегічних ресурсів, які перебувають під суворим обмеженням з Китаю.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.
Міністерство гірничої справи Індії попросило державні та приватні компанії дослідити можливість збору та транспортування зразків із шахт на північному сході М'янми, що контролюються Армією незалежності качинів (KIA), сказали три джерела.
Серед учасників обговорень були державна компанія IREL та приватна Midwest Advanced Materials, яка минулого року отримала держфінансування для виробництва рідкісноземельних магнітів.
Нью-Делі сподівається перевірити зразки в національних лабораторіях, щоб визначити, чи містять вони достатній рівень важких рідкісноземельних металів для виробництва магнітів, які використовуються в електромобілях та іншому високотехнологічному обладнанні.
За словами двох джерел, запит міністерства, що означає рідкісний випадок співпраці Делі з недержавним актором, було озвучено під час онлайн-зустрічі в липні, у якій брали участь представники IREL, Midwest і ще щонайменше однієї компанії.
Представник KIA підтвердив, що повстанці вже почали збирати зразки для Індії. Також вони погодилися оцінити можливість масового експорту в Індію.
Деталі контактів Індії з KIA вперше повідомляє Reuters. Міністерства закордонних справ та гірничої справи Індії не відповіли на запитання журналістів. Компанії IREL та Midwest також не прокоментували.
