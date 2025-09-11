Швейцарія: на рівні закону закріпили заборону бити дітей

Парламент Швейцарії остаточно схвалив поправки до Цивільного кодексу, які закріплюють принцип виховання дітей без застосування насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Temps.

Зміни до швейцарського Цивільного кодексу закріплюють обовʼязок батьків виховувати своїх дітей "без застосування насильства, зокрема без тілесних покарань та інших принизливих методів".

У вівторок їх схвалила верхня палата швейцарського парламенту 33 голосами "за", тоді як проти висловились чотири сенатори, а ще сім - утримались під час голосування.

Оскільки у Швейцарії за тілесні покарання дітей уже загрожує кримінальна відповідальність, законодавчі зміни мають насамперед превентивну роль.

Крім того, швейцарська влада розпочне інформаційну кампанію "Краще запобігати, ніж лікувати", присвячену проблемі застосування фізичного насильства проти дітей з боку батьків.

За даними швейцарської організації Kinderschultz Schweiz, майже половина дітей у Швейцарії хоча б раз зазнавали насильства під час виховання.

