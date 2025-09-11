Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільший російський виробник одягу закриває свій головний магазин у центрі Москви

 

Російська компанія Gloria Jeans, яка випускає одяг і взуття, збирається закрити свій флагманський магазин у центрі Москви.

Про це пише The Moscow Times.

Зокрема, йдеться про приміщення площею 5 тис. кв. м, яке раніше його займала шведська H&M, котра пішла з Росії після початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

За словами джерела на ринку торгової нерухомості, приміщення вже пропонують іншим операторам, проте вони поки не виявляють інтересу через "невигідні умови".

Оренда дуже дорога: 14-17 млн ​​руб. на місяць, і Gloria Jeans витрачає на магазин близько 168-204 млн руб. на рік. При цьому компанія не зможе розірвати угоди в односторонньому порядку без штрафів до закінчення терміну оренди.

Тим часом, попит на одяг у Росії продовжує падати: у січні-серпні 2025 року кількість покупок у сегменті скоротилася на 8% рік до року.


Gloria Jeans - найбільший виробник одягу в Росії. У 2023 році компанія стала абсолютним лідером з обігу з сукупним виторгом 96 млрд руб. 2024 року її дохід скоротився на 10% рік до року, до 86,4 млрд руб., а чистий прибуток - на 74%, до 1,8 млрд руб. На кінець року в мережі було понад 700 магазинів у Росії, Білорусі та Казахстані.

Як повідомлялося, що російська компанія Gloria Jeans (GJ) закриє магазини бренду одягу Ready! Steady! Go!, орієнтованого на молодих людей 14-20 років, у Казані, Сочі та Волгограді. Магазини не пропрацювали і року. Це відбувається після продажу більшості швейних фабрик на тлі збитків і відтоку кадрів на військові підприємства.

Перед тим стало відомо, що фабрики в Ростовській області (Росія), що належали найбільшому російському виробнику одягу Gloria Jeans (GJ), будуть продані пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Майбутній власник підприємств займається пошиттям спецодягу.

Засновник та гендиректор Gloria Jeans Владімір Мельников пояснював закриття фабрик відсутністю нових технологій для розвитку ефективності бізнесу та збитковістю, зумовленою відпливом кадрів на війну проти України.
