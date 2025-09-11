Російська влада обговорює мораторій на банкрутство металургійних компаній

Влада Росії обговорює введення мораторію на банкрутство для металургійних компаній, що може сигналізувати про зростаючу кризу в галузі.

Це випливає з копії протоколу наради у російського віцепрем'єра, передає The Moscow Times.

До того російські ЗМІ повідомили, що заборона на банкрутства увійшла до переліку заходів підтримки металургів, що обговорюється російським урядом.

Російським Мінекономіки та Мінпромторгу доручено до 28 жовтня опрацювати та подати уряду пропозиції щодо доцільності введення мораторію на банкрутство підприємств металургійної промисловості.

Аналітики вважають, що цей захід підтримки може бути пов'язаний із гірничо-металургійною групою "Мечел", боргове навантаження якої до кінця першого півріччя зросло до 8,8х за показником чистий борг до EBITDA з 4,6х на кінець 2024 року.

Джерело в галузі сказало, що складна ситуація також у енергометалургійних підприємств.

Підконтрольний Ігорю Зюзіну та його родині "Мечел" накопичив борги у 2000-х після скуповування активів і кілька разів опинявся на межі банкрутства в кризу 2008 року та 2014 року, коли довелося домовлятися про реструктуризацію заборгованості, а згодом - розлучитися з великими перспективними проєктами.

"Мечел", основні кредитори якого - російські держбанки ВТБ та "Газпромбанк", розпочав оптимізацію видобутку та намагається перенести максимально можливий обсяг погашення з поточного року.

Серед інших заходів підтримки металургії, що обговорюються, - коригування акцизу на сталь для всіх сталеварів, звільнення від акцизу капіталомістких проєктів (від 50 млрд руб.) і його скасування в 2026 році для електрометалургії, яка займає близько 30% всієї сталеливарної промисловості. Обговорюється також підвищення мита на брухт чорних металів.

Нагадаємо, в липні повідомляося, що російські сталеливарні компанії відчувають дедалі більші фінансові проблеми через підвищення ставок за кредитами, падіння попиту та посилення санкцій, що відрізають доступ до експортних ринків.

Також повідомлялося, що російська влада розробляє план підтримки російських металургійних заводів, які зіткнулися з різким падінням експорту, скотилися в збитки і були змушені скорочувати виробництво. Так, уряд РФ розглядає можливість зниження податкового навантаження для виробників сталі.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що російський уряд готує план підтримки металургійної галузі, яка в другій половині 2024 року зіткнулася з падінням виробництва.

Раніше повідомлялося, що Магнітогорський меткомбінат і гірничо-металургійна компанія "Норільський нікель" - дві найбільші металургійні компанії РФ із сумарним виторгом понад 2 трлн руб. на рік - були змушені скоротити виробництво у 2024 році через неможливість продати метал як на експорт, так і всередині країни.

Зі свого боку гендиректор однієї з найбільших російських металургійних компаній "Сєвєрсталь" Александр Шевельов заявив, що санкції, втрата зовнішніх ринків, дорогі кредити через підвищення ключової ставки та зміцнення рубля загрожують роботі російської металургії, яка забезпечує економіці РФ 10% експортних доходів.