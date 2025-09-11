Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російська влада обговорює мораторій на банкрутство металургійних компаній
09:57 11.09.2025 |
Влада Росії обговорює введення мораторію на банкрутство для металургійних компаній, що може сигналізувати про зростаючу кризу в галузі.
Це випливає з копії протоколу наради у російського віцепрем'єра, передає The Moscow Times.
До того російські ЗМІ повідомили, що заборона на банкрутства увійшла до переліку заходів підтримки металургів, що обговорюється російським урядом.
Російським Мінекономіки та Мінпромторгу доручено до 28 жовтня опрацювати та подати уряду пропозиції щодо доцільності введення мораторію на банкрутство підприємств металургійної промисловості.
Аналітики вважають, що цей захід підтримки може бути пов'язаний із гірничо-металургійною групою "Мечел", боргове навантаження якої до кінця першого півріччя зросло до 8,8х за показником чистий борг до EBITDA з 4,6х на кінець 2024 року.
Джерело в галузі сказало, що складна ситуація також у енергометалургійних підприємств.
Підконтрольний Ігорю Зюзіну та його родині "Мечел" накопичив борги у 2000-х після скуповування активів і кілька разів опинявся на межі банкрутства в кризу 2008 року та 2014 року, коли довелося домовлятися про реструктуризацію заборгованості, а згодом - розлучитися з великими перспективними проєктами.
"Мечел", основні кредитори якого - російські держбанки ВТБ та "Газпромбанк", розпочав оптимізацію видобутку та намагається перенести максимально можливий обсяг погашення з поточного року.
Серед інших заходів підтримки металургії, що обговорюються, - коригування акцизу на сталь для всіх сталеварів, звільнення від акцизу капіталомістких проєктів (від 50 млрд руб.) і його скасування в 2026 році для електрометалургії, яка займає близько 30% всієї сталеливарної промисловості. Обговорюється також підвищення мита на брухт чорних металів.
Нагадаємо, в липні повідомляося, що російські сталеливарні компанії відчувають дедалі більші фінансові проблеми через підвищення ставок за кредитами, падіння попиту та посилення санкцій, що відрізають доступ до експортних ринків.
Також повідомлялося, що російська влада розробляє план підтримки російських металургійних заводів, які зіткнулися з різким падінням експорту, скотилися в збитки і були змушені скорочувати виробництво. Так, уряд РФ розглядає можливість зниження податкового навантаження для виробників сталі.
Наприкінці січня цього року стало відомо, що російський уряд готує план підтримки металургійної галузі, яка в другій половині 2024 року зіткнулася з падінням виробництва.
Раніше повідомлялося, що Магнітогорський меткомбінат і гірничо-металургійна компанія "Норільський нікель" - дві найбільші металургійні компанії РФ із сумарним виторгом понад 2 трлн руб. на рік - були змушені скоротити виробництво у 2024 році через неможливість продати метал як на експорт, так і всередині країни.
Зі свого боку гендиректор однієї з найбільших російських металургійних компаній "Сєвєрсталь" Александр Шевельов заявив, що санкції, втрата зовнішніх ринків, дорогі кредити через підвищення ключової ставки та зміцнення рубля загрожують роботі російської металургії, яка забезпечує економіці РФ 10% експортних доходів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
|Україна отримала від ЄС ще €1 млрд у межах програми ERA Loans - Свириденко
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЄЦБ підвищив прогноз інфляції в єврозоні у 2025-2026рр
|У Росії почали масово закриватися салони з продажу автомобілів
|ЦБ Туреччини знизив ключову ставку на 2,5 п.п., до 40,5% річних
|ЄЦБ очікувано залишив ставки на колишньому рівні, включно зі ставкою за депозитами на рівні 2%
|Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів впали у серпні майже на $1 мільярд, – МЕА
|Росіяни почали масово економити на продуктах та одязі
|Постачання російської нафти в Індію скоротяться у жовтні — Reuters
Бізнес
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini