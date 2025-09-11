Сировинні доходи Росії обвалилися до мінімуму з початку повномасштабної війни проти України

Серпень 2025 року приніс російській економіці мінімальні з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України доходи від вивезення сировини за кордон.

Про це свідчать підрахунки фінського центру CREA, передає The Moscow Times.

У середньому на експорті нафти, газу, нафтопродуктів та вугілля Росія заробляла 564 млн євро на день - на 2% менше, ніж у липні, і на 11% менше, ніж у серпні минулого року.

Порівняно з піковими значеннями 2022 року, коли експорт викопного палива приносив Росії 1 млрд євро й більше щодня, потоки сировинних доходів обвалилися вдвічі, а якщо порівнювати з рівнями 2024 року - приблизно на чверть.

Доходи від морського експорту нафти в серпні скоротилися на 10% у місячному вираженні та на 9% у річному - до 170 млн євро на день. Виручка від трубопровідного нафтового експорту впала на 20% рік до року - до 62 млн євро на день.

Доходи від продажу за кордон скрапленого газу просіли на 31%, до 31 млн євро щодня, а нафтопродуктів - на 29%, до 147 млн євро на день. При цьому збільшилися доходи від продажу вугілля (+55%, 76 млн євро на день) та трубопровідного газу (+3%, 75 млн євро на день).

Найбільшим покупцем російських енергоресурсів, згідно з підрахунками CREA, залишається Китай: на нього припадає 40% усіх закупівель, або 5,7 млрд євро. Друге місце посідає Індія (3,6 млрд євро), а третє - Туреччина з часткою 21% (3 млрд євро).

Як зазначається, скорочення експортної виручки вже вдарило по найбільшим нафтовим компаніям Росії, які зіткнулися з падінням прибутків у 2-3 рази, а також по федеральному бюджету РФ, де на податки з нафти і газу припадає кожен четвертий рубль доходів.

Починаючи з червня сировинні доходи російської скарбниці падають приблизно на 30% рік до року щомісяця, а накопиченим підсумком за січень-серпень виявилися на 20% меншими за торішні.

Раніше повідомлялося, що дефіцит консолідованого бюджету Росії за 2025-2027 роки становитиме 5,1% ВВП. Так, цього року в бюджетній системі РФ виникне "дірка" розміром 2,4% ВВП - рекордна з часів пандемії коронавірусу (тоді дефіцит консолідованого бюджету сягав 4,6% ВВП).

У червні президент Росії Владімір Путін заявив, що російська влада планує скорочення витрат на оборону, частка яких у бюджеті РФ уже досягла рекордних значень із часів СРСР.

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

У вересні стало відомо, що уряд Росії планує додатково збільшити держборг, щоб профінансувати дефіцит федерального бюджету у 2025 році, який зростає через високі видатки на окупаційну війну з Україною та зменшення надходжень від експорту нафти та газу.