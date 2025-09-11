Авторизация

Міжнародний туризм зріс на 5% у першому півріччі 2025 року

 

Майже 690 млн туристів здійснили міжнародні поїздки в першому півріччі 2025 року, це майже на 5%, або 33 млн більше, ніж рік тому, повідомляє Всесвітня організація туризму при ООН - UN Tourism.

"Кількість міжнародних турпоїздок за шість місяців 2025 року зросла на 5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року і становила майже 690 млн. Це приблизно на 4% більше, ніж за аналогічний період до пандемії", - ідеться в повідомленні.

За даними UN Tourism, найвищі темпи зростання турпоїздок у першому півріччі було зафіксовано в Африці - плюс 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У країнах Північної Африки і на південь від Сахари приріст становив плюс 14% і 11% відповідно.

Європа за шість місяців прийняла близько 340 млн туристів, це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року і на 7% більше, ніж у допандемійному 2019 році. Основні напрямки для подорожей у Європі - Франція та Іспанія збільшились на 5%. У Центральній і Східній Європі темпи ще вищі - плюс 9% порівняно з першим півріччям 2024 року, водночас в'їзні турпотоки на 11% нижчі, ніж до пандемії.

Кількість п у Північній і Південній Америці зросла на 3%, водночас результати окремо за регіонами були нерівномірними. Так, країни Південної Америки фіксують зростання туристичних прибуттів на 14%, у Центральній Америці - плюс 2%, тоді як у Північній Америці приросту не було через спад турпоїздок у США і Канаді. У Карибському регіоні також спостерігалося падіння показників, почасти через зниження попиту з боку основного турринку - США.

На Близькому Сході кількість турпоїздок знизилася на 4% у першому півріччі, водночас порівняно з 2019 роком приріст становив 29%. Як зазначили в UN Tourism, це найвищі показники темпу зростання серед усіх макрорегіонів.

Кількість прибуттів в Азійсько-Тихоокеанський регіон за цей період зросла на 11%, це 92% від допандемійного рівня. Північно-Східна Азія продемонструвала найвищі показники серед субрегіонів світу: у першому півріччі зростання турпотоку сюди становило 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як уточнили в UN Tourism, серед великих туристичних напрямків найбільший приріст турпоїздок зафіксовано в Японії та В'єтнамі (плюс 21%), Марокко (плюс 19%), Південній Кореї (плюс 15%), Малайзії та Індонезії (плюс 9%), а також Гонконгу, Мексиці та Нідерландах (плюс 7%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

