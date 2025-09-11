Фінансові новини
- 11.09.25
- 16:14
- RSS
- мапа сайту
Курс НБУ
Індія вимагає від Росії величезних знижок на нафту через нові ризики - ЗМІ
09:34 11.09.2025 |
Індійські імпортери російської нафти вимагають від російських продавців більших знижок, оскільки потенційні ризики від участі в торгівлі зростають.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Індійські покупці заявили, що знижки повинні бути збільшені до близько 10 доларів за барель від базової ціни Brent, щоб відповідати рівню цінового обмеження.
Як зазначають, це повʼязано із тим, що банки посилили контроль через розбіжності між політикою ЄС і США щодо російської нафти. 10 доларів - значно більша знижка, ніж 2-3 долари за барель, які спостерігалися у вересні, заявили трейдери.
Водночас окремі російські продавці заявили, що індійські покупці вимагають занадто великих знижок, і повідомили, що замість поставок до Індії - відправлять частину жовтневих спотових вантажів до Китаю, що призведе до незначного зниження обсягів поставок до Індії.
Російська нафта, що надходить до Індії в жовтні, становитиме в середньому близько 1,4 млн барелів на день. Це менше, ніж 1,5 млн барелів на день у серпні та 1,6 млн барелів на день у вересні, за даними джерел.
Водночас незалежно від результату, російська нафта на жовтень буде продаватися Індії в більшості випадків за ціною, вищою за ціновий ліміт, оскільки навіть знижка в 10 доларів за барель не призведе до зниження цін на російську нафту нижче нового цінового ліміту ЄС і Британії в 47,60 доларів за барель.
