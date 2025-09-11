Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мерц про роботу ППО НАТО у Польщі: не так добре, як мало би бути
09:20 11.09.2025 |
Вторгнення російських дронів у Польщу показало, що повітряна оборона НАТО в Європі потребує значного вдосконалення.
Про це, як пише "Європейська правда", заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу ввечері в Берліні, його цитує Politico.
Коментуючи дії протиповітряної оборони країн НАТО у Польщі, Мерц дав зрозуміти, що її роботу потрібно суттєво покращити.
"Перш за все, я хотів би зазначити, що європейська повітряна оборона, повітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як повинна була, щоб запобігти вчасно вторгненню такої великої кількості дронів у повітряний простір Польщі", - сказав він.
"Це викличе дискусії в НАТО. Це також викличе дискусії в Європейському Союзі", - наголосив німецький канцлер.
Він додав, що "ми є і залишатимемося рішучими у намірі значно підвищити боєготовність і оборонні можливості європейської частини НАТО".
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що європейські лідери запропонували допомогу у зміцненні польської протиповітряної оборони.
У Польщі кажуть, що Швеція терміново відправить до країни засоби ППО та літаки після безпрецедентного вторгнення російських дронів вночі 10 вересня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
|Україна отримала від ЄС ще €1 млрд у межах програми ERA Loans - Свириденко
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЄЦБ підвищив прогноз інфляції в єврозоні у 2025-2026рр
|У Росії почали масово закриватися салони з продажу автомобілів
|ЦБ Туреччини знизив ключову ставку на 2,5 п.п., до 40,5% річних
|ЄЦБ очікувано залишив ставки на колишньому рівні, включно зі ставкою за депозитами на рівні 2%
|Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів впали у серпні майже на $1 мільярд, – МЕА
|Росіяни почали масово економити на продуктах та одязі
|Постачання російської нафти в Індію скоротяться у жовтні — Reuters
Бізнес
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini