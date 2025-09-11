Мерц про роботу ППО НАТО у Польщі: не так добре, як мало би бути

Вторгнення російських дронів у Польщу показало, що повітряна оборона НАТО в Європі потребує значного вдосконалення.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу ввечері в Берліні, його цитує Politico.

Коментуючи дії протиповітряної оборони країн НАТО у Польщі, Мерц дав зрозуміти, що її роботу потрібно суттєво покращити.

"Перш за все, я хотів би зазначити, що європейська повітряна оборона, повітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як повинна була, щоб запобігти вчасно вторгненню такої великої кількості дронів у повітряний простір Польщі", - сказав він.

"Це викличе дискусії в НАТО. Це також викличе дискусії в Європейському Союзі", - наголосив німецький канцлер.

Він додав, що "ми є і залишатимемося рішучими у намірі значно підвищити боєготовність і оборонні можливості європейської частини НАТО".

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що європейські лідери запропонували допомогу у зміцненні польської протиповітряної оборони.

У Польщі кажуть, що Швеція терміново відправить до країни засоби ППО та літаки після безпрецедентного вторгнення російських дронів вночі 10 вересня.