Мерц про роботу ППО НАТО у Польщі: не так добре, як мало би бути

 

Вторгнення російських дронів у Польщу показало, що повітряна оборона НАТО в Європі потребує значного вдосконалення.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу ввечері в Берліні, його цитує Politico.

Коментуючи дії протиповітряної оборони країн НАТО у Польщі, Мерц дав зрозуміти, що її роботу потрібно суттєво покращити.

"Перш за все, я хотів би зазначити, що європейська повітряна оборона, повітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як повинна була, щоб запобігти вчасно вторгненню такої великої кількості дронів у повітряний простір Польщі", - сказав він.

"Це викличе дискусії в НАТО. Це також викличе дискусії в Європейському Союзі", - наголосив німецький канцлер.

Він додав, що "ми є і залишатимемося рішучими у намірі значно підвищити боєготовність і оборонні можливості європейської частини НАТО".

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що європейські лідери запропонували допомогу у зміцненні польської протиповітряної оборони.

У Польщі кажуть, що Швеція терміново відправить до країни засоби ППО та літаки після безпрецедентного вторгнення російських дронів вночі 10 вересня.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

