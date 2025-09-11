Ван Ї закликав Сполучені Штати виявляти обережність у питаннях, що стосуються Тайваню

Головний дипломат Китаю Ван Ї під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо закликав американську сторону утримуватись від антикитайських заяв та дій і виявляти обережність у пріоритетних для КНР питаннях, у тому числі щодо Тайваню.

Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР, передає Укрінформ.

На початку розмови Ван зауважив, що останні критичні заяви та дії Сполучених Штатів стосовно його країни завдали шкоди законним правам та інтересам Китаю і негативно вплинули на китайсько-американські відносини.

«Китай однозначно виступає проти таких дій. Сполучені Штати повинні бути обережними у своїх словах та діях, особливо з питань, що стосуються основних інтересів Китаю, таких як Тайвань», - сказав очільник МЗС КНР.

За його словами, Китай і Сполучені Штати боролися пліч-о-пліч за перемогу над мілітаризмом та фашизмом під час Другої світової війни і в нову епоху вони також повинні співпрацювати заради миру та процвітання у світі, вирішувати глобальні виклики та брати на себе відповідальність великих держав.

«Обидві сторони розцінили дзвінок як своєчасний, важливий та плідний, наголосивши на необхідності подальшого належного врегулювання розбіжностей, практичної співпраці та сприяння стабільному розвитку китайсько-американських відносин», - зазначили в зовнішньополітичному відомстві Китаю.

За останній тиждень адміністрація США запровадила візові обмеження проти громадян країн Центральної Америки за контакти з панівною в КНР Комуністичною партією Китаю, почала відкликати ліцензії у китайських випробувальних центрів на тестування електроніки перед її експортом до США, а сам президент Трамп закликав Європейський Союз запровадити 100% мита проти Китаю та Індії, щоби спільно чинити тиск на Росію для припинення війни в Україні

Сполучені Штати визнають політику одного Китаю, згідно з якою Тайвань є частиною Китаю, однак продовжують підтримувати неофіційні контакти з тайбейською адміністрацією в обхід Пекіна та постачають Тайваню озброєння для посилення його можливостей захиститись у разі спроби КНР встановити контроль над островом силою.