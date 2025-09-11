У Франції підбили підсумки масових протестів руху «Блокуймо все»

У Франції щонайменше 175 000 людей взяли участь у всенародному протестному русі «Блокуймо все», під час маніфестацій та мітингів було заарештовано 473 людини, підпали й сутички з поліцією стались у Парижі та десятках інших міст.

Безладдя по всій країні збіглися з першим днем роботи нового прем'єр-міністра країни Себастьяна Лекорню, передає Укрінформ з посиланням на Le Monde.

«Це жодним чином не є громадянським рухом. Його перехопили ультраліві, налаштовані на здійснення насильницьких дій. Атмосфера набула повстанського характеру», - заявив міністр внутрішніх справ у відставці Брюно Ретайо.

Після вечірнього засідання міжвідомчого кризового штабу під головуванням нового прем'єр-міністра Ретайо привітав з поразкою всіх тих, хто хотів блокувати країну. Міністерство внутрішніх справ також згадало про 473 арешти, зокрема 203 у Парижі, а також 339 випадків затримання поліцією. Там повідомили про присутність численних радикальних активістів на акціях. Ситуація була особливо напружена в Ренні, Нанті та Парижі. У багатьох містах об'єднуючим гаслом стала вимога відставки президента Еммануеля Макрона.

Загальна конфедерація профспілок (CGT) оголосила про успіх акцій 10 вересня.

«Ми нарахували понад 250 000 тисяч людей, що вийшли на протести по всій країні та понад 1000 страйків. Це був дуже успішний день», - заявила Софі Біне, генеральний секретар конфедерації.

Згідно з даними Міністерства державної служби, страйкувало трохи більш як 4 відсотки державних службовців, більшість з яких працюють в секторі національної освіти. Студентська спілка нарахувала 80 000 молодих людей, мобілізованих на акції.

Протестний рух «Блокуймо все» народився влітку в соціальних мережах та об'єднав широкий спектр невдоволених громадян.