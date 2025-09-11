Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 09:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Франції підбили підсумки масових протестів руху «Блокуймо все»
08:53 11.09.2025 |
У Франції щонайменше 175 000 людей взяли участь у всенародному протестному русі «Блокуймо все», під час маніфестацій та мітингів було заарештовано 473 людини, підпали й сутички з поліцією стались у Парижі та десятках інших міст.
Безладдя по всій країні збіглися з першим днем роботи нового прем'єр-міністра країни Себастьяна Лекорню, передає Укрінформ з посиланням на Le Monde.
«Це жодним чином не є громадянським рухом. Його перехопили ультраліві, налаштовані на здійснення насильницьких дій. Атмосфера набула повстанського характеру», - заявив міністр внутрішніх справ у відставці Брюно Ретайо.
Після вечірнього засідання міжвідомчого кризового штабу під головуванням нового прем'єр-міністра Ретайо привітав з поразкою всіх тих, хто хотів блокувати країну. Міністерство внутрішніх справ також згадало про 473 арешти, зокрема 203 у Парижі, а також 339 випадків затримання поліцією. Там повідомили про присутність численних радикальних активістів на акціях. Ситуація була особливо напружена в Ренні, Нанті та Парижі. У багатьох містах об'єднуючим гаслом стала вимога відставки президента Еммануеля Макрона.
Загальна конфедерація профспілок (CGT) оголосила про успіх акцій 10 вересня.
«Ми нарахували понад 250 000 тисяч людей, що вийшли на протести по всій країні та понад 1000 страйків. Це був дуже успішний день», - заявила Софі Біне, генеральний секретар конфедерації.
Згідно з даними Міністерства державної служби, страйкувало трохи більш як 4 відсотки державних службовців, більшість з яких працюють в секторі національної освіти. Студентська спілка нарахувала 80 000 молодих людей, мобілізованих на акції.
Протестний рух «Блокуймо все» народився влітку в соціальних мережах та об'єднав широкий спектр невдоволених громадян.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Конгресі США схвалили оборонні витрати на 2026 рік з $400 млн для України
|Ван Ї закликав Сполучені Штати виявляти обережність у питаннях, що стосуються Тайваню
|У Франції підбили підсумки масових протестів руху «Блокуймо все»
|Bloomberg: глава Oracle Ларрі Еллісон став найбагатшою людиною у світі, обігнавши Маска
|Глава МВС Польщі підписав постанову про повне закриття кордону з Білоруссю
|Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року
Бізнес
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg