НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bloomberg: глава Oracle Ларрі Еллісон став найбагатшою людиною у світі, обігнавши Маска

 

Американський бізнесмен і співзасновник й очільник одного з найбільших розробників програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон уперше став найбагатшою людиною у світі, поклавши край майже річному перебуванню Ілона Маска на вершині рейтингу Bloomberg.

Агентство пише, що статки 81-річного Еллісона за день зросли на $101 млрд після того, як корпорація Oracle опублікувала квартальні результати, що перевершили очікування аналітиків. Це найбільше одноденне зростання, зафіксоване індексом мільярдерів Bloomberg.

Статки Еллісона сягнули $393 мільярди, тоді як у Маска, який очолював рейтинг найбагатших людей світу раніше, - $384 мільярди.

Маск утримував перше місце у списку найбагатших понад 300 днів поспіль. Він вперше очолив рейтинг у 2021 році, згодом поступався Джеффу Безосу та Бернару Арно, але минулого року повернув собі лідерство.

Станом на квітень 2025 року у рейтингу мільярдерів Forbes Еллісон посідав четверте місце зі статком у $192 млрд.

Акції Oracle вже зросли на 45% від початку року, а після публікації квартального звіту подорожчали ще на 26% у позабіржовій торгівлі. Це найбільший одноденний стрибок вартості акцій компанії з 1999 року.

У рейтингу Forbes Маск поки що залишається на першому місці: у нього $439,4 мільярда, в Еллісона - $399,2 мільярда.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

