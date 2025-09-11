Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 09:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg: глава Oracle Ларрі Еллісон став найбагатшою людиною у світі, обігнавши Маска
08:06 11.09.2025 |
Американський бізнесмен і співзасновник й очільник одного з найбільших розробників програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон уперше став найбагатшою людиною у світі, поклавши край майже річному перебуванню Ілона Маска на вершині рейтингу Bloomberg.
Агентство пише, що статки 81-річного Еллісона за день зросли на $101 млрд після того, як корпорація Oracle опублікувала квартальні результати, що перевершили очікування аналітиків. Це найбільше одноденне зростання, зафіксоване індексом мільярдерів Bloomberg.
Статки Еллісона сягнули $393 мільярди, тоді як у Маска, який очолював рейтинг найбагатших людей світу раніше, - $384 мільярди.
Маск утримував перше місце у списку найбагатших понад 300 днів поспіль. Він вперше очолив рейтинг у 2021 році, згодом поступався Джеффу Безосу та Бернару Арно, але минулого року повернув собі лідерство.
Станом на квітень 2025 року у рейтингу мільярдерів Forbes Еллісон посідав четверте місце зі статком у $192 млрд.
Акції Oracle вже зросли на 45% від початку року, а після публікації квартального звіту подорожчали ще на 26% у позабіржовій торгівлі. Це найбільший одноденний стрибок вартості акцій компанії з 1999 року.
У рейтингу Forbes Маск поки що залишається на першому місці: у нього $439,4 мільярда, в Еллісона - $399,2 мільярда.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Конгресі США схвалили оборонні витрати на 2026 рік з $400 млн для України
|Ван Ї закликав Сполучені Штати виявляти обережність у питаннях, що стосуються Тайваню
|У Франції підбили підсумки масових протестів руху «Блокуймо все»
|Bloomberg: глава Oracle Ларрі Еллісон став найбагатшою людиною у світі, обігнавши Маска
|Глава МВС Польщі підписав постанову про повне закриття кордону з Білоруссю
|Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року
Бізнес
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg