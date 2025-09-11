Фінансові новини
- 11.09.25
07:09
Глава МВС Польщі підписав постанову про повне закриття кордону з Білоруссю
23:50 10.09.2025 |
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський у середу підписав постанову про тимчасове призупинення прикордонного руху з Білоруссю, яка анонсувалась напередодні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила Прикордонна служба Польщі.
Рішення про закриття прикордонних переходів з Білоруссю набуде чинності з опівночі 12 вересня "до скасування" і діятиме в обидва напрямки - як на виїзд з Польщі, так і на вʼїзд, ідеться в повідомленні.
Польські прикордонники додали, що закриття кордону є відповіддю Варшави на російсько-білоруські навчання "Запад-2025" і покликане захистити безпеку кордону Польщі, який одночасно є зовнішнім кордоном ЄС.
"Ми відкриємо переходи, коли будемо впевнені, що ситуація не становить для нас жодної загрози", - сказав міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кервінський.
Закриття кордону з Білоруссю напередодні анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
МЗС Білорусі у відповідь викликало голову посольства Польщі та назвало закриття кордону "безпідставним" з огляду на "повну відкритість і прозорість білоруських навчань для міжнародного співтовариства".
Нагадаємо, раніше Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору перед "Западом-2025".
