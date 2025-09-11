Авторизация

Глава МВС Польщі підписав постанову про повне закриття кордону з Білоруссю

 

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський у середу підписав постанову про тимчасове призупинення прикордонного руху з Білоруссю, яка анонсувалась напередодні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Рішення про закриття прикордонних переходів з Білоруссю набуде чинності з опівночі 12 вересня "до скасування" і діятиме в обидва напрямки - як на виїзд з Польщі, так і на вʼїзд, ідеться в повідомленні.

Польські прикордонники додали, що закриття кордону є відповіддю Варшави на російсько-білоруські навчання "Запад-2025" і покликане захистити безпеку кордону Польщі, який одночасно є зовнішнім кордоном ЄС.

"Ми відкриємо переходи, коли будемо впевнені, що ситуація не становить для нас жодної загрози", - сказав міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кервінський.

Закриття кордону з Білоруссю напередодні анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

МЗС Білорусі у відповідь викликало голову посольства Польщі та назвало закриття кордону "безпідставним" з огляду на "повну відкритість і прозорість білоруських навчань для міжнародного співтовариства".

Нагадаємо, раніше Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору перед "Западом-2025".
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

