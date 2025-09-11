Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

 

Нідерланди долучаться до протиповітряної оборони Польщі вже до кінця року, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Нідерланди вже вирішили доставити ешелоновану систему протиповітряної оборони на схід Польщі пізніше цього року. З 2 системами Patriot, NASAMS, системами протидії безпілотникам і 300 військовослужбовцями ми розгорнемо передові сили і засоби. Сьогоднішній день показав, що це як ніколи важливо для нашої спільної безпеки", - написав Брекельманс в соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес