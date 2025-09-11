Фінансові новини
Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року
23:46 10.09.2025 |
Нідерланди долучаться до протиповітряної оборони Польщі вже до кінця року, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
"Нідерланди вже вирішили доставити ешелоновану систему протиповітряної оборони на схід Польщі пізніше цього року. З 2 системами Patriot, NASAMS, системами протидії безпілотникам і 300 військовослужбовцями ми розгорнемо передові сили і засоби. Сьогоднішній день показав, що це як ніколи важливо для нашої спільної безпеки", - написав Брекельманс в соцмережі Х.
Нідерланди, Польща
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
