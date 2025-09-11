Авторизация

Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

 

Швеція терміново відправила до Польщі засоби протиповітряної оборони та додаткові літаки, повідомив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Сьогоднішній день є вираженням не лише слів підтримки, а й конкретних заяв. Я щойно отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове направлення подальшої підтримки до Польщі - включаючи засоби протиповітряної оборони та літаки", - написав він в соцмережі Х.

Польський міністр оборони зазначив, що польська сторона постійно контактує з союзниками.

За його словами, Нідерланди надають багаторівневі системи оборони Patriot, системи NASAMS, засоби боротьби з безпілотниками, а також 300 солдатів.

"Чеська Республіка, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії - всі союзники готові надати підтримку та зробили конкретні заяви. Запуск статті 4 Північноатлантичного договору є рідкісною та серйозною ситуацією", - заявив він.

Як повідомлялося, російські безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня під час чергової атаки по Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час промови перед Сеймом повідомив, що в ніч проти середи було зафіксовано 19 порушень польського повітряного простору, найімовірніше, чотири дрони збиті.

Польське військо застосувало зброю проти об'єктів які порушили повітряний простір країни.

Фрагмент однієї ракети та семи дронів знайдені в восьми воєводствах Польщі після російської атаки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

