Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 07:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки
23:41 10.09.2025 |
Швеція терміново відправила до Польщі засоби протиповітряної оборони та додаткові літаки, повідомив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.
"Сьогоднішній день є вираженням не лише слів підтримки, а й конкретних заяв. Я щойно отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове направлення подальшої підтримки до Польщі - включаючи засоби протиповітряної оборони та літаки", - написав він в соцмережі Х.
Польський міністр оборони зазначив, що польська сторона постійно контактує з союзниками.
За його словами, Нідерланди надають багаторівневі системи оборони Patriot, системи NASAMS, засоби боротьби з безпілотниками, а також 300 солдатів.
"Чеська Республіка, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії - всі союзники готові надати підтримку та зробили конкретні заяви. Запуск статті 4 Північноатлантичного договору є рідкісною та серйозною ситуацією", - заявив він.
Як повідомлялося, російські безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня під час чергової атаки по Україні.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час промови перед Сеймом повідомив, що в ніч проти середи було зафіксовано 19 порушень польського повітряного простору, найімовірніше, чотири дрони збиті.
Польське військо застосувало зброю проти об'єктів які порушили повітряний простір країни.
Фрагмент однієї ракети та семи дронів знайдені в восьми воєводствах Польщі після російської атаки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Глава МВС Польщі підписав постанову про повне закриття кордону з Білоруссю
|Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року
|Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки
|«Було корисним»: у Польщі підтвердили попередження про дрони з Білорусі
|ЄС розглядає прискорення повної відмови від російських нафти й газу – фон дер Ляєн
|Голова МЗС Польщі: вважаємо, що російські дрони не збилися з курсу, а були націлені навмисно
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр