- 11.09.25
- 07:09
«Було корисним»: у Польщі підтвердили попередження про дрони з Білорусі
23:38 10.09.2025 |
Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула підтвердив, що польська сторона отримала від Білорусі інформацію про проліт дронів у свій бік.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі TVN24.
Кукула підтвердив заяву Білорусі про те, що вона передала попередження Польщі про рух безпілотників.
"Білоруси попередили нас, що через їхній повітряний простір у нашому напрямку летять дрони", - повідомив він.
На запитання про час попередження начальник польського Генштабу відповів, що "це попередження було для нас корисним".
"У цьому контексті для мене було дивним, що Білорусь, яка сильно загострює ситуацію на сухопутному кордоні, вирішила піти на таку співпрацю", - сказав Кукула.
Станом на вечір середи, 10 вересня, на території Польщі вже знайшли уламки 15 безпілотників.
