НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС розглядає прискорення повної відмови від російських нафти й газу – фон дер Ляєн

 

Європейський Союз розглядає можливість пришвидшити відмову від російських викопних енергоносіїв у межах 19-го пакета санкцій проти РФ. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

За її словами, у наступний пакет санкцій ЄС можуть увійти обмеження проти "тіньового" флоту РФ і третіх країн, а також швидша поступова відмова від російського викопного палива.

ЄС вже заборонив імпорт сирої російської нафти морем, що становить понад 90% імпорту нафти з РФ, і ввів динамічну цінову "стелю".

Крім цього, зараз блок веде переговори щодо юридичних пропозицій для повного припинення імпорту нафти й газу з Росії до 1 січня 2028 року та припинення короткострокових контрактів з наступного року.

Новий пакет санкцій може прискорити цей процес, але Угорщина й Словаччина, які залежать від російських енергоносіїв, виступають проти цього кроку, бо він спричинить стрибок цін.

Наразі ці дві країни імпортують близько 200 000-250 000 барелів російської нафти на добу (приблизно 3% попиту ЄС).

Також очікується, що Європа закупить близько 13% газу в Росії цього року, тоді як до початку повномасштабної війни цей показник становив 45%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

