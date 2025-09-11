Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 07:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова МЗС Польщі: вважаємо, що російські дрони не збилися з курсу, а були націлені навмисно
23:32 10.09.2025 |
Польща не сумнівається в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково, заявив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
«Минулої ночі повітряний простір Польщі 19 разів порушували безпілотники російського виробництва. За нашою оцінкою, вони не збилися з курсу, а були навмисно націлені», - написав Сікорський у соцмережі X.
У відеозверненні він повідомив, що через інцидент Польща вдалася до відповідних дій. «Перше, Польща активувала статтю 4 НАТО, яка передбачає спільні консультації союзників по НАТО, коли, на думку когось із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Ми вважаємо, що російська провокація вимагає подальшого посилення східного флангу НАТО. Друге: представника посольства РФ викликали до МЗС Польщі й вручили ноту протесту», - сказав Сікорський.
За його словами, влада Польщі бореться з дезінформацією, яку Росія намагається поширювати після атаки.
«Я знаю: Росія заявляє, що немає доказів, що це були російські дрони, навіть натякаючи на українську провокацію. Це очікувано. Брехня і заперечення - це стандартна радянська відповідь. Кремль знову насміхається над мирними зусиллями президента Трампа. Третє, ми боремося проти дезінформації... Кожен, хто стверджує, що це була українська провокація, поширює російську пропаганду», - наголосив польський міністр.
За його словами, Польща, ЄС і НАТО «не дадуть себе залякати і продовжать підтримувати хоробрий український народ».
«Настав час для російського керівництва зрозуміти, що спроба відбудувати останню імперію Європи приречена на провал», - заявив Сікорський.
Влада Польщі сьогодні заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО.
В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.
Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п'яти областях, а на території Польщі «об'єкти для ураження не планувалися».
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.
«Повна оцінка інциденту триває, але зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким інцидентом... Союзники налаштовані захищати кожний сантиметр своєї території. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, наші засоби протиповітряної оборони постійно перебувають напоготові», - зазначив посадовець.
Генеральний секретар наголосив, що інцидент у Польщі лише підкреслює необхідність більше інвестувати в оборону НАТО й підтримувати Україну. Він, утім, не дав прямої відповіді на запитання, чи були російські дрони навмисне скеровані на територію Польщі, на чому, зокрема, наголошують чільна дипломатка ЄС Кая Каллас, прем'єр Чехії Петр Фіала і український президент Володимир Зеленський. Рютте сказав, що повна оцінка ситуації ще триває.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Глава МВС Польщі підписав постанову про повне закриття кордону з Білоруссю
|Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року
|Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки
|«Було корисним»: у Польщі підтвердили попередження про дрони з Білорусі
|ЄС розглядає прискорення повної відмови від російських нафти й газу – фон дер Ляєн
|Голова МЗС Польщі: вважаємо, що російські дрони не збилися з курсу, а були націлені навмисно
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр