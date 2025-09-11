Фінансові новини
11.09.25
- 07:08
- RSS
«Починається»: Трамп вперше прокоментував російську атаку на Польщу
23:16 10.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп відреагував на нічний удар російськими дронами по Польщі.
Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.
«Що це за порушення росією повітряного простору Польщі дронами? Починається!» - написав Трамп.
Відомо, що невдовзі президент Трамп планує поговорити зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким про нічний удар російськими дронами по Польщі.
Що відомо про російські дрони над Польщею?
У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі на територію Польщі залетіло щонайменше 8 російських безпілотників.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.
Загалом польські й союзницькі військові зафіксували десятки цілей, зокрема ті, що могли становити загрозу. Поки на території Польщі знайшли уламки семи безпілотників та ще один об'єкт «невідомого походження».
В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії». Зранку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що країна звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальної цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.
У Міноборони росії заявили, що під час нічної атаки досягли всіх цілей в Україні, а на території Польщі об'єкти для ураження не планувалися.
