«Починається»: Трамп вперше прокоментував російську атаку на Польщу

 

Президент США Дональд Трамп відреагував на нічний удар російськими дронами по Польщі.

Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

«Що це за порушення росією повітряного простору Польщі дронами? Починається!» - написав Трамп.

Відомо, що невдовзі президент Трамп планує поговорити зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким про нічний удар російськими дронами по Польщі.

Що відомо про російські дрони над Польщею?

У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі на територію Польщі залетіло щонайменше 8 російських безпілотників.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом польські й союзницькі військові зафіксували десятки цілей, зокрема ті, що могли становити загрозу. Поки на території Польщі знайшли уламки семи безпілотників та ще один об'єкт «невідомого походження».

В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії». Зранку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що країна звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальної цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

У Міноборони росії заявили, що під час нічної атаки досягли всіх цілей в Україні, а на території Польщі об'єкти для ураження не планувалися.
За матеріалами: hromadske.ua
 

