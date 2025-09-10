Авторизация

Мінфін рф закладе в бюджет 2026 року ціну на Urals $59 за барель

 

Прогноз доходів від нафти й газу у федеральному бюджеті рф на 2026 рік формуватиметься виходячи з ціни на нафту Urals $59 за барель, повідомив міністр фінансів рф антон сілуанов.

Це вище за середню ціну в $56 за барель, яку мінекономрозвитку прогнозувало у квітні на цей рік, але нижче за передбачувану вартість нафти наступного року - $66 за барель, яку влада закладала у верстку бюджету на 2025-2027 роки.

«Ми бачимо, що аналітики наголошують, що у середньостроковій перспективі Brent коштуватиме приблизно $60-65 за барель. Сьогодні у нас є дисконти до марки Brent, тому мені здається, що той прогноз, який зроблено в міністерстві економіки щодо ціни на нафту, досить зважений, $59, десь $60 у наступні роки, дозволяє нам досить стійко відчувати прогноз нафтогазових доходів», - сказав сілуанов в інтерв'ю Радіо РБК.

Нафтогазові доходи, що становлять близько чверті надходжень до державної скарбниці, перебувають під тиском низьких цін на нафту і міцного рубля, що змусило владу знизити на 2025 рік прогнозований обсяг доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть від плану - до 8,32 трлн руб. - і збільшити втричі.

За підсумками восьми місяців нафтогазові доходи скоротилися на 20,2% до аналогічного періоду минулого року.

сілуанов знову пообіцяв, що бюджет 2026 року буде зверстаний, виходячи з бюджетного правила з нульовим первинним дефіцитом, тобто за вирахуванням витрат на обслуговування держборгу.

«центральний банк дуже уважно стежить за тим, який дефіцит бюджету, який вклад робить бюджет у монетарну політику, а ми знаємо, що банки й бюджет формують грошову масу, формують грошову пропозицію. Тому що менше у нас буде дефіцит бюджету, то більше можливостей для кредитів у комерційних банків. Чим меншим буде дефіцит бюджету, тим м'якшою може бути грошово-кредитна політика. Ми із центробанком на одній хвилі», - сказав він.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

