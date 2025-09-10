Фінансові новини
- 10.09.25
- 20:12
Банки та банківські технології
Експорт бензину з російських портів у серпні впав до нуля
17:10 10.09.2025 |
Впровадження повної заборони на експорт автомобільного бензину призвело у серпні до припинення відвантажень з морських портів рф, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Минулого місяця також не було зафіксовано постачань білоруського палива, яке зазвичай відвантажується через порти «усть-луга» і «санкт-петербург». Це свідчить про те, що обсяги Мозирського й Новополоцького НПЗ споживалися на внутрішньому ринку білорусі або постачалися в країни ЄАЕС, зокрема в росію, де спостерігається дефіцит високооктанового палива.
Водночас на початку вересня танкер з 35 тис. т білоруського бензину був відвантажений з термінала «транснєфті» в усть-лузі у напрямку Гвінеї.
За 8 місяців морський експорт бензину з російських портів становив 1,28 млн. Це значно менше ніж у попередні роки. Наприклад, у січні-серпні 2023 року з портів відвантажили 4,3 млн т.
Найбільші обсяги були відвантажені з терміналів в усть-лузі (606 тис. т) і санкт-петербурзі (169 тис. т). Також великі партії впродовж року відвантажувалися з архангельська (155 тис. т) і мурманська (139 тис. т).
Основними напрямками постачань російського й білоруського бензину були Лівія (251 тис. т) й Бразилія (235 тис. т). Також великі обсяги були продані в Іран (96 тис. т) і Гану (94 тис. т). При цьому 208 тис. т вантажів не мало кінцевого пункту призначення.
