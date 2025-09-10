Іран не надавав дозволу інспекторам МАГАТЕ відвідувати ядерні об’єкти в новій угоді — глава МЗС

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракч, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, 9 вересня 2025 року

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що нова угода з МАГАТЕ не дозволяє інспекторам організації відвідувати ядерні об'єкти. За його словами, це обговорюватиметься окремо.

Про це він розповів в етері державного телебачення, повідомляє Iran International.

Аракчі пояснив, що угода «визнає законні занепокоєння Ірану щодо безпеки» та узгоджує співпрацю з МАГАТЕ згідно з іранським законодавством, але сама по собі не передбачає відкриття об'єктів для інспекцій.

«Характер та обсяг доступу інспекторів будуть обговорені в належний спосіб після того, як Іран подасть свої звіти, і будь-який доступ буде обговорено у відповідний час», - сказав він.

А втім, він зауважив, що один виняток залишається чинним: інспектори, як і раніше, можуть відвідувати Бушерську атомну електростанцію, де замінюють паливо - цей доступ схвалила Вища рада національної безпеки.

Міністр також зазначив, що виконання угоди залежить від дій європейських країн, які раніше оголосили про запуск процесу відновлення санкцій ООН проти Ірану.

«Я маю наголосити, що чинність та продовження дії цієї угоди залежать від відсутності ворожих дій проти Ісламської Республіки, включно з активацією функції „snapback"», - підкреслив Аракчі.

Що передувало?

Напередодні, 9 вересня, Іран та МАГАТЕ у Каїрі підписали угоду, яка прокладає шлях для відновлення співпраці, повідомляло Associated Press.

Деталі угоди не стали оприлюднювати, однак генеральний директор атомного агентства Рафаель Гроссі розповів, що документ «забезпечує чітке розуміння процедур інспекцій та їхнього впровадження». Медіа зрозуміли це так, що угода передбачає доступ МАГАТЕ до всіх ядерних об'єктів Ірану, однак тепер Аракчі це заперечив.

Угоду підписали в той час, оскільки Франція, Німеччина та Велика Британія розпочали процес відновлення санкцій ООН проти Ірану. Серед іншого, обмеження передбачають замороження іранських активів за кордоном, припинення угоди про озброєння з Тегераном та покарання за будь-яке продовження програми балістичних ракет.