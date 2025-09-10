Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 20:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Географія розширяється: дефіцит бензину у РФ охопив 20 регіонів після атак українських дронів
15:55 10.09.2025 |
Дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у Забайкаллі, Примор'ї, на Курилах та в тимчасово окупованому Криму, у вересні поширився ще на 10 регіонів.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані незалежного паливного союзу РФ.
Наразі дефіцит пального відчувається ще в Рязанській, Нижньогородській, Саратовській, Самарській, Ульяновській, Пензенській, Ростовській й Астраханській областях, а також у Калмикії та Татарстані, Перебої з постачаннями пального також фіксують в Амурській, Магаданській і Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області та на Чукотці.
Через проблеми з відвантаженнями бензину А-92 та А-95 частина незалежних АЗС у регіонах тимчасово закрилася або працює нерегулярно.
"Спочатку проблема нестачі палива мала локальний характер, але тепер можна говорити про те, що географія розширюється: все більше регіонів Росії стикаються з дефіцитом", - визнав член експертної ради комітету із захисту конкуренції Держдуми Дмитро Тортєв.
Він зауважив, що дефіцит, який спочатку фіксували у віддалених регіонах, поступово поширюється європейською частиною Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Фіцо про російські дрони у Польщі: потрібно з’ясувати, хто їх контролював
|Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс
|Росіяни знову почали накопичувати борги за споживчими кредитами
|Мінфін рф закладе в бюджет 2026 року ціну на Urals $59 за барель
|Експорт бензину з російських портів у серпні впав до нуля
|Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр