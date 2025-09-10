Географія розширяється: дефіцит бензину у РФ охопив 20 регіонів після атак українських дронів

Дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у Забайкаллі, Примор'ї, на Курилах та в тимчасово окупованому Криму, у вересні поширився ще на 10 регіонів.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані незалежного паливного союзу РФ.

Наразі дефіцит пального відчувається ще в Рязанській, Нижньогородській, Саратовській, Самарській, Ульяновській, Пензенській, Ростовській й Астраханській областях, а також у Калмикії та Татарстані, Перебої з постачаннями пального також фіксують в Амурській, Магаданській і Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області та на Чукотці.

Через проблеми з відвантаженнями бензину А-92 та А-95 частина незалежних АЗС у регіонах тимчасово закрилася або працює нерегулярно.

"Спочатку проблема нестачі палива мала локальний характер, але тепер можна говорити про те, що географія розширюється: все більше регіонів Росії стикаються з дефіцитом", - визнав член експертної ради комітету із захисту конкуренції Держдуми Дмитро Тортєв.

Він зауважив, що дефіцит, який спочатку фіксували у віддалених регіонах, поступово поширюється європейською частиною Росії.