Туреччина підписала угоди про імпорт СПГ з BP, Shell та Eni

 

Туреччина підписала угоди про імпорт скрапленого природного газу з європейськими енергетичними компаніями BP Plc, Shell Plc та Eni SpA, а також погодилася активізувати співпрацю з Китаєм та Оманом щодо торгівлі й транспортування переохолодженого палива. Про це повідомляє Bloomberg.

Державна газова компанія Botas купуватиме близько 1,6 млрд куб. м СПГ на рік у BP, 800 млн куб. м у Shell і 500 млн куб. м у Eni протягом трьох років, заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар в ефірі X, не уточнюючи дату початку.

Botas також підписала угоду про співпрацю з Oman LNG для збільшення виробничих потужностей у султанаті Перської затоки й співпраці щодо суден для транспортування газу, а також меморандум про взаєморозуміння з китайським гігантом PetroChina International Co. щодо торгівлі СПГ, транспортування й «спільних зусиль на нових ринках», додав Байрактар в окремих публікаціях.

Шквал домовленостей, підписаних на полях конференції Gastech у Мілані, є останнім у низці турецьких угод щодо CПГ за останні два роки, оскільки компанія прагне диверсифікувати імпортний портфель, в якому тривалий час домінували обсяги трубопроводів з росії. Довгострокові контракти як з росією, так і з Іраном буде переглянуто протягом наступного року.

Botas усе частіше прагне гнучких обсягів, які вона може перепродавати, щоб стати більш активним трейдером за кордоном, зберігаючи при цьому свою позицію домінуючого імпортера. Компанія також прагне купити або зафрахтувати два танкери CПГ для підтримки цих торгових амбіцій, повідомляло Bloomberg у березні.

«Нам потрібно набагато більше газу, - сказав Байрактар на панелі конференції 9 вересня, вказуючи на зростання виробництва на чорноморських родовищах Туреччини. - Ми вивчаємо інші проєкти з нашими партнерами в Центральній Азії, Каспійському морі, Африці й різних регіонах Близького Сходу».

Перемовини з Shell включали обговорення потенційної співпраці у розвідці й видобутку енергії в Чорному морі та спільних ініціатив у невизначених третіх країнах, згідно з дописом міністра в X.

Він додав, що угода з BP «особливо важлива з погляду забезпечення безпеки постачань, особливо у зимові місяці, збільшення диверсифікації ресурсів і посилення комерційної гнучкості».
