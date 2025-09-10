Фінансові новини
10.09.25
20:12
Австрія програла в Суді ЄС справу щодо визнання ядерної енергетики і газу «зеленими»
14:31 10.09.2025 |
Суд ЄС відхилив позов Австрії проти включення ядерної енергетики та викопного газу до схеми сталого інвестування.
Рішення суду є у розпорядженні "Європейської правди".
"Комісія мала право вважати, що певні види економічної діяльності в секторах ядерної енергетики та викопного газу можуть, за певних умов, зробити значний внесок у пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптацію до зміни клімату", - йдеться у висновку суду.
Зокрема, Комісія, як зазначив суд, мала право вважати, що при виробництві ядерної енергії викиди парникових газів близькі до нуля і що наразі не існує технологічно та економічно обґрунтованих низьковуглецевих альтернатив у достатньому масштабі, таких як відновлювані джерела енергії, для безперервного та надійного покриття попиту на енергію.
"Комісія достатньою мірою врахувала ризики, пов'язані з нормальною експлуатацією атомних електростанцій, серйозними аваріями на реакторах і високоактивними радіоактивними відходами", - йдеться у рішенні.
Аргументи, висунуті Австрією щодо негативного впливу посух і кліматичних ризиків на ядерну енергетику, є занадто спекулятивними, щоб бути прийнятими, зазначили в суді.
Нагадаємо, в лютому 2022 року Єврокомісія запропонувала протягом перехідного періоду вважати природний газ та ядерну енергетику "зеленими", якщо ці енергетичні проєкти відповідають певним умовам.
У липні того ж року це рішення підтримав Європейський парламент, а Рада ЄС не висловила заперечень до крайнього терміну 11 липня. Таким чином, оновлена таксономія має набути чинності в 2023 році.
Очікувалося, що це допоможе залучити кошти для "кліматичного переходу" й досягнення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року. За розрахунками блоку, йдеться про 350 млрд євро приватних інвестицій на рік.
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
