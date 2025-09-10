Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Польщу залетіло найімовірніше 23 російських дрони, їх збивали переважно нідерландські F-35 – ЗМІ

 

Понад 20, найімовірніше 23, російських безпілотників було виявлено під час нічного порушення польського повітряного простору, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35, повідомляється на порталі польського видання Rzeczpospolita в середу.

"Відомо, що в операції брали участь нідерландські F-35, які прибули до Польщі 1 вересня і мали залишатися там до кінця року. Польські ВПС мають отримати перші такі літаки наприкінці наступного року. Військові поки що не повідомляють, чи були в операції задіяні також польські F-16", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що лише деякі з дронів були збиті і вони "ймовірно могли завдати шкоди під час падіння".

"Польські та союзні засоби контролювали кілька десятків об'єктів за допомогою радарів, і, враховуючи ті з них, які могли становити загрозу, Оперативний командувач Збройних сил Польщі вирішив їх нейтралізувати. Деякі з безпілотників, які вторглися в наш повітряний простір, були збиті. Тривають пошуки та визначення можливих місць падіння цих об'єктів", - повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Видання відзначає, що "коли йдеться про розробку систем боротьби з безпілотниками, Міністерство національної оборони протягом останніх півтора року демонструвало вражаючу байдужість". "Як ми раніше повідомляли в "Rzeczpospolita", модернізацію системи SkyCTRL було зупинено рішенням Ради з технічної модернізації під головуванням Міністра оборони. Аналізи тривають уже кілька місяців, і система, за яку ми заплатили сотні мільйонів злотих, фактично стала непридатною для використання", - йдеться в статті.

Повідомляється, що вже півтора року тому польські військові представили цілісну концепцію створення системи боротьби з дронами. "Однак з того часу в цій галузі нічого не було зроблено. Причина? Брак коштів. Схоже, що Міністерство оборони та Міністерство фінансів нарешті знайдуть необхідне фінансування. Незважаючи на це, нам знадобиться щонайменше кілька місяців, щоб покращити нашу здатність виявляти малі дрони", - пише видання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес