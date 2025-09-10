Авторизация

Росія з липня готувалась атакувати Польщу дронами - Defense Express

 

Росія з липня готувалась атакувати Польщу дронами.

Про це ідеться в публікації Defense Express.

Цілеспрямована російська атака по території Польщі далекобійними дронами вночі 10 вересня, яку в польському уряді назвали "безпрецедентним порушенням повітряного простору" та "масштабною провокацією", є далеко не першим епізодом поступової ескалації Кремля. Мало того, все вказує на те, що готувалась ця та інші аналогічні атаки доволі давно, зазначає видання.

Так, ще на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотниках знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Інформацію про це опублікував польський журналіст Марек Будзиш з посиланням на отриманий звіт від 2 липня (без вказання авторства) із доволі детальною інформацією, включно з тим, де саме були збиті російські дрони.

Окрім польських "сімок", в одному із дронів була знайдена SIM-карта литовського оператора. У звіті було закріплено, що це прямо вказує на підготовку РФ до польотів дронів над територією Польщі й Литви і тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Мобільний інтернет на російських дронах необхідний для передачі інформації з самого БПЛА та коригування його польоту. Залежно від встановленої додаткової апаратури на дронах Росія може отримувати інформацію про роботу систем протиповітряної оборони й радіоелектронної боротьби, а також передавати візуальну інформацію з камери.

Усе це давно та стабільно росіяни використовують проти України, підкреслили у Defense Express.

Як зазначає видання, чи були у російських дронах, які сьогодні атакували Польщу, такі засоби, наразі невідомо. Водночас припущення, що однією із задач цієї російської атаки якраз і була розвідка системи протиповітряної оборони Польщі, є доволі обґрунтованим. Особливо враховуючи те, що 12 вересня в Білорусі мають розпочатися російсько-білоруські навчання "Запад-2025".

Також у звіті, авторство якого невідомо, але, очевидно, йдеться про доволі високий рівень, прямо вказано: "Вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках". Що, вочевидь, і було зроблено, бо через тиждень він був вже у розпорядже
За матеріалами: Укрінформ
 

