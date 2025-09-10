Фінансові новини
- 10.09.25
- 20:11
- RSS
- мапа сайту
Польща задіює статтю 4 Договору про НАТО через вторгнення дронів РФ
12:23 10.09.2025 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня.
Про це Туск оголосив під час виступу у Сеймі в середу, його цитує Polsat News, пише "Європейська правда".
Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.
"Консультації з союзниками набули характеру офіційного запиту про застосування статті 4 НАТО", - повідомив Дональд Туск, виступаючи в будівлі Сейму.
Як додав прем'єр-міністр Польщі, стаття 4 - це лише початок. "Ми очікуємо на значно більшу підтримку під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу", - зазначив він.
Туск також заявив, що "сьогодні немає підстав стверджувати, що ми опинилися у стані війни".
"Але немає сумнівів, що ця провокація є незрівнянно небезпечнішою з точки зору Польщі, ніж попередні", - додав він.
Раніше Туск заявив, що дрони, які порушили повітряний простір його країни, вперше прилетіли безпосередньо з території Білорусі.
Також Туск заявив, що відбулась "провокація великого масштабу", але причин для паніки немає.
У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.
ТОП-НОВИНИ
