Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони
12:19 10.09.2025 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час промови перед Сеймом повідомив, що в ніч проти середи було зафіксовано 19 порушень польського повітряного простору, найімовірніше, чотири дрони збиті.
За його словами, перше порушення повітряного простору Польщі сталося близько 00:30 (час київський) у вівторок, а останнє було зафіксовано о 7:30 сьогодні вранці. "Це дає уявлення про масштаби цієї операції", - додав Туск.
Туск повідомив, що польська армія вперше вирішила посилити свою реакцію на російські атаки на Україну одразу після 23:00 за київським часом.
Попередні звіти вказують на 19 порушень повітряного простору, причому значна кількість дронів перетнула кордон Польщі з Білорусі. Підтверджено збиття трьох дронів, а четвертий, як вважається, також був збитий. Влада працює над перевіркою та остаточним підтвердженням цих цифр, сказав Туск.
Як повідомлялось, Туск на екстреному засіданні Ради міністрів, що зібралася після вторгнення російських безпілотників в повітряний простір країни, заявив, що, польські збройні сили "готові відбити подібні провокації та атаки". Раніше Туск підтвердив, що БпЛА були саме російського походження.
