В НАТО обговорять, як реагувати на вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі

Північноатлантична рада у середу, 10 вересня, збереться на засідання, щоб обговорити, якою має бути реакція НАТО на вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі.

Про це "Європейській правді" повідомила речниця НАТО Еллісон Гарт.

Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України і вперше вирішила збивати їх.

"Північноатлантична рада збирається сьогодні вранці на чергове засідання і, серед іншого, обговорюватиме питання реакції НАТО на нічне входження безпілотників в повітряний простір Польщі", - зазначила речниця.

Тим часом, за даними ЗМІ, у НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО, однак, за його словами, причин для паніки немає.