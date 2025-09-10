Фінансові новини
10.09.25
20:11
- RSS
- мапа сайту
Forbes: Трамп заробив найбільше в історії президентів США завдяки посаді
11:48 10.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп за рік отримав найбільший прибуток у своєму житті, різко збільшивши статки завдяки криптовалютним проєктам та використанню політичного впливу. Про це пише американський Forbes.
За даними видання, статки президента США зросли з $4,3 млрд у 2024 році до $7,3 млрд у 2025-му. Це підняло його одразу на 118 позицій у рейтингу найбагатших американців Forbes 400 - до 201-го місця.
Forbes наголошує, що жоден президент США в історії не заробляв настільки багато завдяки своїй посаді.
Головним джерелом збагачення для Трампа стала криптовалюта. У 2024 році він разом із синами запустив компанію World Liberty Financial, яка після його повернення до Білого дому отримала потужний імпульс.
За оцінками Forbes, криптокомпанія вже зібрала близько $1,4 млрд, і приблизно три чверті цієї суми дісталися родині Трампа.
Тим часом сам президент у Білому домі зменшив регулювання крипторинку і підписав низку законів, вигідних індустрії, що дало йому змогу отримати додатковий прибуток.
Фінансова ситуація Трампа різко покращилася і в інших сферах. Апеляційний суд у Нью-Йорку скасував штраф у $500 млн, накладений за шахрайство, що також підвищило його статки.
Бізнес президента США із ліцензування нерухомості, який роками занепадав, відродився завдяки новим контрактам у Саудівській Аравії, В'єтнамі, Румунії, Індії, Катарі та ОАЕ. Дохід у цій сфері зріс майже у шість разів - до $45 млн - і збільшив капіталізацію бізнесу на $400 млн.
Крім цього, його мережа гольф-клубів та курортів у США також показала відмінні результати: прибутки зросли на 30%, а загальна вартість активів додала ще сотні мільйонів доларів.
Накопичені гроші Трамп використав досить консервативно. Він погасив $114 млн боргів під заставу хмарочоса у Нью-Йорку та ще близько $15 млн за маєтки у Флориді й Нью-Йорку. Крім того, вклався у муніципальні та корпоративні облігації.
Сьогодні його баланс виглядає міцніше, ніж будь-коли: $8,4 млрд активів проти $1,1 млрд зобов'язань, водночас $1,1 млрд зберігаються у ліквідних грошових інструментах.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
