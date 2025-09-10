Авторизация

Forbes: Трамп заробив найбільше в історії президентів США завдяки посаді

 

Президент США Дональд Трамп за рік отримав найбільший прибуток у своєму житті, різко збільшивши статки завдяки криптовалютним проєктам та використанню політичного впливу. Про це пише американський Forbes.

За даними видання, статки президента США зросли з $4,3 млрд у 2024 році до $7,3 млрд у 2025-му. Це підняло його одразу на 118 позицій у рейтингу найбагатших американців Forbes 400 - до 201-го місця.

Forbes наголошує, що жоден президент США в історії не заробляв настільки багато завдяки своїй посаді.

Головним джерелом збагачення для Трампа стала криптовалюта. У 2024 році він разом із синами запустив компанію World Liberty Financial, яка після його повернення до Білого дому отримала потужний імпульс.

За оцінками Forbes, криптокомпанія вже зібрала близько $1,4 млрд, і приблизно три чверті цієї суми дісталися родині Трампа.

Тим часом сам президент у Білому домі зменшив регулювання крипторинку і підписав низку законів, вигідних індустрії, що дало йому змогу отримати додатковий прибуток.

Фінансова ситуація Трампа різко покращилася і в інших сферах. Апеляційний суд у Нью-Йорку скасував штраф у $500 млн, накладений за шахрайство, що також підвищило його статки.

Бізнес президента США із ліцензування нерухомості, який роками занепадав, відродився завдяки новим контрактам у Саудівській Аравії, В'єтнамі, Румунії, Індії, Катарі та ОАЕ. Дохід у цій сфері зріс майже у шість разів - до $45 млн - і збільшив капіталізацію бізнесу на $400 млн.

Крім цього, його мережа гольф-клубів та курортів у США також показала відмінні результати: прибутки зросли на 30%, а загальна вартість активів додала ще сотні мільйонів доларів.

Накопичені гроші Трамп використав досить консервативно. Він погасив $114 млн боргів під заставу хмарочоса у Нью-Йорку та ще близько $15 млн за маєтки у Флориді й Нью-Йорку. Крім того, вклався у муніципальні та корпоративні облігації.

Сьогодні його баланс виглядає міцніше, ніж будь-коли: $8,4 млрд активів проти $1,1 млрд зобов'язань, водночас $1,1 млрд зберігаються у ліквідних грошових інструментах.
