Акції індійських компаній зростають на тлі поновлення торговельних перемовин з США

Індійські акції піднялися в середу в результаті широкого зростання, підживлюваного сподіваннями на прогрес у торгових переговорах з Вашингтоном, а також зміцненням очікувань щодо зниження ставок у США.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс Nifty 50 зріс на 0,49% до 24 991,25, а індекс BSE Sensex зріс на 0,5% до 81 506,04. IST. Індекс Nifty готується до шостої поспіль сесії зростання, а Sensex демонструє триденну серію перемог.

ІТ-компанії, які отримують значну частину своїх доходів від США, подорожчали приблизно на 2% після зростання на 2,8% у вівторок.

П'ятнадцять із 16 основних секторів зафіксували зростання.

У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація продовжує переговори щодо усунення торговельних бар'єрів з Індією і що він проведе переговори з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, що дало надію на укладення угоди після тижнів розбіжностей.

Моді також заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з Трампом і що обидві країни працюють над якнайшвидшим завершенням переговорів.

"Сьогоднішній позитивний імпульс для ринку дала ініціатива президента Трампа щодо поліпшення відносин між Індією та США і позитивна реакція прем'єр-міністра Моді на неї", - сказав В. К. Віджаякумар, головний інвестиційний стратег Geojit Investments.

При цьому, за словами американського чиновника та дипломата ЄС, Трамп також закликав чиновників ЄС ввести 100% мита на Китай та Індію в рамках стратегії тиску на Росію.