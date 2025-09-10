Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції індійських компаній зростають на тлі поновлення торговельних перемовин з США

 

Індійські акції піднялися в середу в результаті широкого зростання, підживлюваного сподіваннями на прогрес у торгових переговорах з Вашингтоном, а також зміцненням очікувань щодо зниження ставок у США.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс Nifty 50 зріс на 0,49% до 24 991,25, а індекс BSE Sensex зріс на 0,5% до 81 506,04. IST. Індекс Nifty готується до шостої поспіль сесії зростання, а Sensex демонструє триденну серію перемог.

ІТ-компанії, які отримують значну частину своїх доходів від США, подорожчали приблизно на 2% після зростання на 2,8% у вівторок.

П'ятнадцять із 16 основних секторів зафіксували зростання.

У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація продовжує переговори щодо усунення торговельних бар'єрів з Індією і що він проведе переговори з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, що дало надію на укладення угоди після тижнів розбіжностей.

Моді також заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з Трампом і що обидві країни працюють над якнайшвидшим завершенням переговорів.

"Сьогоднішній позитивний імпульс для ринку дала ініціатива президента Трампа щодо поліпшення відносин між Індією та США і позитивна реакція прем'єр-міністра Моді на неї", - сказав В. К. Віджаякумар, головний інвестиційний стратег Geojit Investments.

При цьому, за словами американського чиновника та дипломата ЄС, Трамп також закликав чиновників ЄС ввести 100% мита на Китай та Індію в рамках стратегії тиску на Росію.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес