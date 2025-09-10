Фінансові новини
10.09.25
- 20:11
- RSS
- мапа сайту
Верховний суд США визначить законність нової тарифної політики Трампа
10:46 10.09.2025 |
Верховний суд США на прохання адміністрації президента Дональда Трампа погодився оцінити законність введення масштабних тарифів на іноземний імпорт, що може вплинути на подальший розвиток американської економіки.
Відповідне рішення суд оприлюднив у вівторок, передає Укрінформ із посиланням на The Washington Post.
«У вівторок Верховний суд оголосив, що оцінить законність більшості масштабних тарифів президента Дональда Трампа в короткий термін», - зазначається в публікації.
Цей розгляд може вплинути на порядок денний чинної адміністрації Білого дому, визначивши подальший курс економіки США та світової торгівлі.
Розгляд справи призначено на перший тиждень листопада.
