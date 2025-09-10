Авторизация

Верховний суд США визначить законність нової тарифної політики Трампа

 

Верховний суд США на прохання адміністрації президента Дональда Трампа погодився оцінити законність введення масштабних тарифів на іноземний імпорт, що може вплинути на подальший розвиток американської економіки.

Відповідне рішення суд оприлюднив у вівторок, передає Укрінформ із посиланням на The Washington Post.

«У вівторок Верховний суд оголосив, що оцінить законність більшості масштабних тарифів президента Дональда Трампа в короткий термін», - зазначається в публікації.

Цей розгляд може вплинути на порядок денний чинної адміністрації Білого дому, визначивши подальший курс економіки США та світової торгівлі.

Розгляд справи призначено на перший тиждень листопада.
