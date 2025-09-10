Глава дипломатії ЄС про дрони на території Польщі: Є ознаки, що це було навмисне, а не випадкове порушення

Верховна представниця Європейського союзу (ЄС) у закордонних справах і з питань безпеки Кая Каллас висловила солідарність з Польщею у звʼязку з порушеннями польського повітряного простору російськими дронами та закликала до підтримки України.

"Минулої ночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору Росією з початку війни, і є ознаки, що воно було навмисним, а не випадковим. Я контактую з генсеком НАТО та Радославом Сікорським. ЄС повністю солідарний з Польщею", - написала вона у соцмережі Х в середу вранці.

Каллас закликала "підвищити ціну" війни для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи.

"ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи, як лінія оборони Eastern Border Shield", - наголосила вона.