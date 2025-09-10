ЄС розподілив 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE між 19 країнами

Європейська комісія розподілила 150 мільярдів у межах нової програми безпекової допомоги SAFE (Security Action for Europe) серед 19 країн-членів Євросоюзу. Найбільші суми отримають Польща, Румунія, а також Францій й Угорщина, повідомляється на сайті ЄК.

Програма SAFE створена у відповідь на російську агресію проти України та необхідність посилення європейської оборони.

Вона надаватиме державам-членам довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі оборонного обладнання.

За кредитами SAFE можна закуповувати широкий спектр продукції: від боєприпасів і ракет до систем штучного інтелекту. До переліку входять артилерійські системи з високоточними можливостями, системи протиповітряної оборони, дрони різних класів тощо.

Програма передбачає 10-річний пільговий період погашення кредиту та можливість укладення двосторонніх угод із третіми країнами для розширення кола учасників.

Список країн ЄС, які отримають кредити за програмою SAFE:

1. Польща - 43,73 млрд євро

2. Румунія - 16,68 млрд євро

3. Франція - 16,22 млрд євро

4. Угорщина - 16,22 млрд євро

5. Італія - 14,90 млрд євро

6. Бельгія - 8,34 млрд євро

7. Литва - 6,38 млрд євро

8. Португалія - 5,84 млрд євро

9. Латвія - 5,68 млрд євро

10 Болгарія - 3,26 млрд євро

11 Естонія - 2,66 млрд євро

12 Словаччина - 2,32 млрд євро

13 Чехія - 2,06 млрд євро

14 Хорватія - 1,70 млрд євро

15 Кіпр - 1,18 млрд євро

16 Фінляндія - 1,00 млрд євро

17 Іспанія - 1,00 млрд євро

18 Греція - 0,79 млрд євро

19 Данія - 0,05 млрд євро

Україна посідає важливе місце в програмі, хоча і не може отримувати прямі кредити.

Вона може брати участь у спільних закупівлях, а українські підприємства прирівняні до європейських оборонних підрядників. Допускаються закупівлі "з Україною, в Україні та для України".

До 30 листопада 2025 року зацікавлені країни мають подати офіційні заявки з планами інвестицій. Перші кредити очікуються на початку 2026 року.