- 10.09.25
- 06:53
ЄС розподілив 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE між 19 країнами
23:21 09.09.2025
Європейська комісія розподілила 150 мільярдів у межах нової програми безпекової допомоги SAFE (Security Action for Europe) серед 19 країн-членів Євросоюзу. Найбільші суми отримають Польща, Румунія, а також Францій й Угорщина, повідомляється на сайті ЄК.
Програма SAFE створена у відповідь на російську агресію проти України та необхідність посилення європейської оборони.
Вона надаватиме державам-членам довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі оборонного обладнання.
За кредитами SAFE можна закуповувати широкий спектр продукції: від боєприпасів і ракет до систем штучного інтелекту. До переліку входять артилерійські системи з високоточними можливостями, системи протиповітряної оборони, дрони різних класів тощо.
Програма передбачає 10-річний пільговий період погашення кредиту та можливість укладення двосторонніх угод із третіми країнами для розширення кола учасників.
Список країн ЄС, які отримають кредити за програмою SAFE:
1. Польща - 43,73 млрд євро
2. Румунія - 16,68 млрд євро
3. Франція - 16,22 млрд євро
4. Угорщина - 16,22 млрд євро
5. Італія - 14,90 млрд євро
6. Бельгія - 8,34 млрд євро
7. Литва - 6,38 млрд євро
8. Португалія - 5,84 млрд євро
9. Латвія - 5,68 млрд євро
10 Болгарія - 3,26 млрд євро
11 Естонія - 2,66 млрд євро
12 Словаччина - 2,32 млрд євро
13 Чехія - 2,06 млрд євро
14 Хорватія - 1,70 млрд євро
15 Кіпр - 1,18 млрд євро
16 Фінляндія - 1,00 млрд євро
17 Іспанія - 1,00 млрд євро
18 Греція - 0,79 млрд євро
19 Данія - 0,05 млрд євро
Україна посідає важливе місце в програмі, хоча і не може отримувати прямі кредити.
Вона може брати участь у спільних закупівлях, а українські підприємства прирівняні до європейських оборонних підрядників. Допускаються закупівлі "з Україною, в Україні та для України".
До 30 листопада 2025 року зацікавлені країни мають подати офіційні заявки з планами інвестицій. Перші кредити очікуються на початку 2026 року.
ТЕГИ
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
|Пісторіус на «Рамштайні»: Німеччина започаткує нову ініціативу «deep strike» та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії
|Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус
|Угорщина підписала «найбільший і найдовший» контракт із західним постачальником газу
