Вартість вуглецевих квот у Євросоюзі зросла до найвищого рівня з літа 2023 року

Ф'ючерси на вуглець Європейського Союзу досягли найвищого рівня з серпня 2023 року, прямуючи до п'ятого тижневого зростання поспіль на тлі скорочення пропозиції.

Як пише Bloomberg, ціна на еталонні дозволи на викиди вуглецю зросла на 1,6%, до 89,58 євро за тонну на ICE Endex у Лондоні

Як свідчать дані ICE, чиста довга позиція інвестиційних фондів за вуглецем наближається до найвищого рівня з початку 2018 року.

Починаючи з цього року основні реформи вуглецевого ринку ЄС включають скасування безкоштовних квот на викиди для авіаційного сектору та суворіші правила для судноплавства, що підтримуватиме попит.

"Ринки опціонів демонструють тверду впевненість у вищих цінах на початку 2026 року", - заявив старший вуглецевий брокер BRS Shipbrokers Грегорі Іділ.

Він додав, що обсяги аукціонів цього року впадуть приблизно на 20%, що сприятиме постійному зменшенню поставок.

Ще одним чинником, який може підштовхнути ціни ще вище, стала ситуація на європейському ринку природного газу. Хоча базові ціни на газ прямують до тижневого зниження, вони досі на 5% вищі за мінімум, встановлений минулого місяця.

Вуглецеві дозволи на грудень 2026 року зросли на 1,1%, до 89,15 євро за тонну, зростаючи четвертий день поспіль. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

