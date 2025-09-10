Прем'єр Франції подав Макрону заяву про відставку

У Франції Франсуа Байру, чий уряд напередодні отримав вотум недовіри у парламенті, подав заяву про відставку президенту Емманюелю Макрону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Байру у вівторок прибув до Єлисейського палацу, щоб подати главі держави заяву про відставку. Він перетнув ворота президентської резиденції на своєму службовому автомобілі незадовго до 13:30 за місцевим часом.

Згодом Байру покинув Єлисейський палац після подання заяви про відставку Макрону. Він повернувся до будівлі уряду, де займатиметься поточними справами до призначення нового прем'єр-міністра.

Національна асамблея Франції в понеділок прогнозовано провалила голосування за вотум довіри уряду Франсуа Байру, що означає відставку премʼєра та міністрів.

Очікується, що Макрон призначить наступника Байру найближчими днями.

Відео на тему: