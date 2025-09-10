Авторизация

Мінфін РФ збирається нарощувати позики, щоб заткнути «дірку» в бюджеті

 

Міністерство Російської Федерації цього року позичить більше, ніж планував.

Про це повідомив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, повідомляє The Moscow Times.

Програма запозичень становить 4,8 трлн руб, дефіцит бюджету - 3,8 трлн руб, але за підсумками семи місяців склав 4,9 трлн.

Силуанов обіцяє нарощувати борг "в розумних межах".

Борг невеликий, тому його цілком можна збільшити, вважає міністр.

Для істотного нарощування боргу існує низка обмежень, серед яких ємність фінансового ринку, вартість обслуговування та зв'язок з грошово-кредитною політикою, перерахував Силуанов: чим більше Мінфін РФ буде позичати і витрачати, тим жорсткішим буде Центробанк РФ і тим вищою буде ключова ставка.

Як пише видання, кожен процентний пункт в ній обходиться бюджету в 200 млрд руб.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

