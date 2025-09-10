Фінансові новини
Саудівська Аравія в жовтні знизить ціни на нафту для Азії та Європи
16:50 09.09.2025
Саудівська Аравія у жовтні помітно знизить ціни на нафту для покупців з Азії і Європи, йдеться у повідомленні держкомпанії Saudi Aramco.
Основний сорт, що постачається в Азію, - Arab Light - здешевшає на $1 за барель. Він коштуватиме на $2,2 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай, зазначає Saudi Aramco.
Ціни для північно-західної Європи та Середземномор'я опустяться на $0,8 за барель. Для покупців з США ціну на більшість сортів буде зменшено на $0,1 за барель.
EnKorr
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
|Пісторіус на «Рамштайні»: Німеччина започаткує нову ініціативу «deep strike» та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії
|Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус
|Угорщина підписала «найбільший і найдовший» контракт із західним постачальником газу
У РУБРИЦІ
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|ЄС оцінив ефективність допомоги в рамках Ukraine Facility
|Шмигаль про SAFE: Для України пріоритетною є участь у проєктах на €52 мільярди у наступні п’ять років
|ЄС розподілив 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE між 19 країнами
|Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню
|Керівництво ХАМАСу вижило під час удару Ізраїлю в Досі - ЗМІ
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
Бізнес
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600