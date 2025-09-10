Авторизация

Саудівська Аравія в жовтні знизить ціни на нафту для Азії та Європи

 

Саудівська Аравія у жовтні помітно знизить ціни на нафту для покупців з Азії і Європи, йдеться у повідомленні держкомпанії Saudi Aramco.

Основний сорт, що постачається в Азію, - Arab Light - здешевшає на $1 за барель. Він коштуватиме на $2,2 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай, зазначає Saudi Aramco.

Ціни для північно-західної Європи та Середземномор'я опустяться на $0,8 за барель. Для покупців з США ціну на більшість сортів буде зменшено на $0,1 за барель.
За матеріалами: EnKorr
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1237
  0,1260
 0,31
EUR
 1
 48,2916
  0,0902
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1650  0,13 0,33 41,1950  0,13 0,30
EUR 48,3100  0,09 0,19 48,3600  0,09 0,20

