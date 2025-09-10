Саудівська Аравія в жовтні знизить ціни на нафту для Азії та Європи

Саудівська Аравія у жовтні помітно знизить ціни на нафту для покупців з Азії і Європи, йдеться у повідомленні держкомпанії Saudi Aramco.

Основний сорт, що постачається в Азію, - Arab Light - здешевшає на $1 за барель. Він коштуватиме на $2,2 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай, зазначає Saudi Aramco.

Ціни для північно-західної Європи та Середземномор'я опустяться на $0,8 за барель. Для покупців з США ціну на більшість сортів буде зменшено на $0,1 за барель.