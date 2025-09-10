Фінансові новини
У Росії прогнозують, що «діра» в бюджеті сягне $150 млрд у найближчі три роки
16:47 09.09.2025 |
Консолідований бюджет Росії у 2025-2027 роках матиме дефіцит на рівні 5,1% ВВП. Про це пише The Moscow Times із посиланням на прогноз аналітиків, опитаних Центробанком РФ.
"Коли резерви і нафтові доходи були в достатку, у Росії була ілюзія, що будь-яку проблему можна залити грошима. Але тепер грошей у тій кількості більше немає, і настає час вибирати пріоритети", - зазначає Олександра Прокопенко, наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні.
Згідно із прогнозом, у 2025 році "діра" у бюджетній системі РФ становитиме 2,4% ВВП - найбільше з часів пандемії COVID-19, коли дефіцит сягав 4,6% ВВП. У грошовому вираженні йдеться про 5,3 трлн рублів ($64 млрд).
У 2026 році дефіцит консолідованого бюджету РФ може зменшитися до 1,6% ВВП ($47 млрд), а у 2027-му - до 1,1% ВВП ($35 млрд).
Загалом за три роки нестача грошей у російській бюджетній системі становитиме близько 12,1 трлн рублів ($150 млрд).
Тільки за перше півріччя 2025 року дефіцит федерального бюджету РФ сягнув 3,9 трлн рублів ($47 млрд), а до кінця липня зріс майже до 5 трлн ($60 млрд).
Дефіцит отримали навіть ті російські регіони, які зазвичай починають рік із профіцитом: мінус 400 млрд рублів ($4,82 млрд) за перше півріччя 2025-го. Соцфонд і ФОМС теж закінчили півріччя з "дірою" у 236,9 млрд рублів ($2,86 млрд).
Основними причинами аналітики називають падіння світових цін на нафту та зміцнення рубля, що зменшило валютні надходження.
За перші 8 місяців 2025 року нафтогазові доходи РФ впали на 20%, а в серпні обвал склав уже 35% у річному вимірі.
Аналітики також відзначають проблеми на рівні регіонів: кожен третій регіон РФ повідомив про падіння податкових надходжень, кожен другий - про спад у промисловості й будівництві.
2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
Пісторіус на «Рамштайні»: Німеччина започаткує нову ініціативу «deep strike» та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії
Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус
Угорщина підписала «найбільший і найдовший» контракт із західним постачальником газу
